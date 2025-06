アーセナルは中盤の選手層の底上げに成功したようだ。



移籍市場に精通するファブリツィオ・ロマーノ氏によると、アーセナルは今夏の移籍市場でブレントフォードに所属する31歳のデンマーク代表MFクリスティアン・ノアゴールを獲得することが決定的になったという。



ハンブルガーSVの下部組織出身であるノアゴールはブレンビーIFやフィオレンティーナを経て2019年7月にブレントフォードに加入。ブレントフォードでは絶対的な主力選手として活躍しており、これまで公式戦通算196試合に出場。昨季もプレミアリーグ34試合に先発出場し、5ゴール4アシストと結果を残している。





