¡Ö¡Ø¤¦¤¿¤ï¤ì¤ë¤â¤Î¡Ù¥È¥ê¥í¥¸ー¥»¥Ã¥È for Nintendo Switch¡×¤¬Amazon¤Ë¤Æ17%¥ª¥Õ¤ÇÈÎÇäÃæ¡ª
¡¡Amazon¤Ë¤Æ¡¢Nintendo SwitchÍÑAVG¡ÜS¡¦RPG¡Ö¡Ø¤¦¤¿¤ï¤ì¤ë¤â¤Î¡Ù¥È¥ê¥í¥¸ー¥»¥Ã¥È for Nintendo Switch¡×¤¬ÆÃÊÌ²Á³Ê¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥»ー¥ë²Á³Ê¤Ï17%¥ª¥Õ¤Î11,624±ß¡£
¡¡¡Ö¤¦¤¿¤ï¤ì¤ë¤â¤Î¡×¥·¥êー¥º¤Ï¡¢ÏÂÉ÷¥Æ¥¤¥¹¥È¤ÊÆÈÆÃ¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ä¸ÄÀË¤«¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¿¤Á¤Ë¤è¤ëÁÔÂç¤Ê¥¹¥Èー¥êー¤¬Ì¥ÎÏÅª¤ÊºîÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢TV¥¢¥Ë¥á¤äOVA¡¢¥³¥ß¥«¥é¥¤¥ºÅù¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¥ß¥Ã¥¯¥¹Å¸³«¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¸þ¤±¥¢¥×¥ê¡Ö¤¦¤¿¤ï¤ì¤ë¤â¤Î ¥í¥¹¥È¥Õ¥é¥°¡×¤âÇÛ¿®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ËÜ¾¦ÉÊ¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤¦¤¿¤ï¤ì¤ë¤â¤Î »¶¤ê¤æ¤¯¼Ô¤Ø¤Î»Ò¼é±´¡×¡¢¡Ö¤¦¤¿¤ï¤ì¤ë¤â¤Î µ¶¤ê¤Î²¾ÌÌ¡×¡¢¡Ö¤¦¤¿¤ï¤ì¤ë¤â¤Î Æó¿Í¤ÎÇò¹Ä¡×¤Î¥·¥êー¥º3ºî¤¬¼ýÏ¿¡£¸ÂÄêÆÃÅµ¡Ö¥¢¥¯¥ê¥ë¥Ñ¥Í¥ë¡×¤¬Æ±º¤µ¤ì¤ë¤Û¤«¡¢Amazon¸ÂÄêÆÃÅµ¡Ö¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥á¥¿¥ê¥Ã¥¯¥«ー¥É¡×¤âÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ú¡Ö¤¦¤¿¤ï¤ì¤ë¤â¤Î for Nintentdo Switch¡×PV¡Û
(C)AQUAPLUS