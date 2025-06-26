浦和、クラブW杯最終戦スタメン発表!! 石原メンバー外で関根が初先発
浦和レッズは25日、クラブワールドカップグループリーグ第3戦でモンテレイ(メキシコ)と対戦する。現地時間午後6時(日本時間26日午前10時)のキックオフを前にスターティングメンバーが発表され、第2戦のインテル戦(●1-2)から1人を変更。インテル戦で肩を痛めていたDF石原広教に代わってDF関根貴大が今大会初先発となった。
浦和は第1戦のリバープレート戦(●1-3)と第2戦のインテル戦を同じ先発メンバーで戦っており、先発変更は初めて。石原はベンチからも外れており、代わりに今季トップチーム昇格の18歳FW照内利和が初めてベンチ入りした。すでにグループリーグ敗退は決まっているが、クラブの意地と勝利賞金200万ドル(約3億円)をかけて臨む。
<出場メンバー>
[浦和レッズ]
先発
GK 1 西川周作
DF 3 ダニーロ・ボザ
DF 5 マリウス・ホイブラーテン
DF 14 関根貴大
DF 88 長沼洋一
MF 11 サミュエル・グスタフソン
MF 25 安居海渡
MF 77 金子拓郎
FW 8 マテウス・サヴィオ
FW 13 渡邊凌磨
FW 24 松尾佑介
控え
GK 16 牲川歩見
GK 31 吉田舜
DF 26 荻原拓也
DF 28 根本健太
DF 35 井上黎生人
MF 6 松本泰志
MF 9 原口元気
MF 10 中島翔哉
MF 21 大久保智明
MF 39 早川隼平
FW 12 チアゴ・サンタナ
FW 17 小森飛絢
FW 18 高橋利樹
FW 27 照内利和
FW 41 二田理央
監督
マチェイ・スコルジャ
浦和は第1戦のリバープレート戦(●1-3)と第2戦のインテル戦を同じ先発メンバーで戦っており、先発変更は初めて。石原はベンチからも外れており、代わりに今季トップチーム昇格の18歳FW照内利和が初めてベンチ入りした。すでにグループリーグ敗退は決まっているが、クラブの意地と勝利賞金200万ドル(約3億円)をかけて臨む。
[浦和レッズ]
先発
GK 1 西川周作
DF 3 ダニーロ・ボザ
DF 5 マリウス・ホイブラーテン
DF 14 関根貴大
DF 88 長沼洋一
MF 11 サミュエル・グスタフソン
MF 25 安居海渡
MF 77 金子拓郎
FW 8 マテウス・サヴィオ
FW 13 渡邊凌磨
FW 24 松尾佑介
控え
GK 16 牲川歩見
GK 31 吉田舜
DF 26 荻原拓也
DF 28 根本健太
DF 35 井上黎生人
MF 6 松本泰志
MF 9 原口元気
MF 10 中島翔哉
MF 21 大久保智明
MF 39 早川隼平
FW 12 チアゴ・サンタナ
FW 17 小森飛絢
FW 18 高橋利樹
FW 27 照内利和
FW 41 二田理央
監督
マチェイ・スコルジャ