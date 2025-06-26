　浦和レッズは25日、クラブワールドカップグループリーグ第3戦でモンテレイ(メキシコ)と対戦する。現地時間午後6時(日本時間26日午前10時)のキックオフを前にスターティングメンバーが発表され、第2戦のインテル戦(●1-2)から1人を変更。インテル戦で肩を痛めていたDF石原広教に代わってDF関根貴大が今大会初先発となった。

　浦和は第1戦のリバープレート戦(●1-3)と第2戦のインテル戦を同じ先発メンバーで戦っており、先発変更は初めて。石原はベンチからも外れており、代わりに今季トップチーム昇格の18歳FW照内利和が初めてベンチ入りした。すでにグループリーグ敗退は決まっているが、クラブの意地と勝利賞金200万ドル(約3億円)をかけて臨む。

<出場メンバー>

[浦和レッズ]

先発

GK 1 西川周作

DF 3 ダニーロ・ボザ

DF 5 マリウス・ホイブラーテン

DF 14 関根貴大

DF 88 長沼洋一

MF 11 サミュエル・グスタフソン

MF 25 安居海渡

MF 77 金子拓郎

FW 8 マテウス・サヴィオ

FW 13 渡邊凌磨

FW 24 松尾佑介

控え

GK 16 牲川歩見

GK 31 吉田舜

DF 26 荻原拓也

DF 28 根本健太

DF 35 井上黎生人

MF 6 松本泰志

MF 9 原口元気

MF 10 中島翔哉

MF 21 大久保智明

MF 39 早川隼平

FW 12 チアゴ・サンタナ

FW 17 小森飛絢

FW 18 高橋利樹

FW 27 照内利和

FW 41 二田理央

監督

マチェイ・スコルジャ