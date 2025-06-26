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気象台は、午前9時11分に、大雨警報（土砂災害）を大津市南部、栗東市、甲賀市、野洲市、湖南市、東近江市、竜王町に発表しました。

【警報エリアを確認】【大雨警報】滋賀県・大津市南部、栗東市、甲賀市、野洲市、湖南市、東近江市などに発表 26日09:11時点

南部では、26日夕方まで土砂災害に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】
■大津市南部
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　26日夕方にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　40mm
　ピーク時間　26日昼前

■栗東市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　26日夕方にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　40mm
　ピーク時間　26日昼前

■甲賀市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　26日夕方にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　40mm
　ピーク時間　26日昼前

■野洲市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　26日夕方にかけて警戒

■湖南市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　26日夕方にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　40mm
　ピーク時間　26日昼前

■東近江市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　26日夕方にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　40mm
　ピーク時間　26日昼前

■竜王町
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　26日夕方にかけて警戒