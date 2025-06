6月26日の『世界格闘技の日』にちなみ、ABEMAは格闘チャンネル公式Xにて全国の格闘技ファンに「伝説の一戦」についてアンケートを行い、2022年6月19日の『THE MATCH 2022』で行われた、那須川天心と武尊による世紀の一戦が1位に選ばれた。これを記念し、ABEMAでは7月6日午前10時より同大会の全試合をノーカットで無料再放送することが決定した。『世界格闘技の日』は、1976年6月26日に行われたアントニオ猪木 vs. モハメド・アリによる“異種格闘技戦の原点”とも言える歴史的一戦にちなんで制定された。ABEMA格闘公式Xは、「格オタの皆さん!あなたの思う“伝説の一戦”を教えてください」と呼びかけ、熱いコメントとともに多数の回答が寄せられた。

最も多くの回答数を集めて1位となった【那須川天心vs武尊】は、格闘技界の歴史を塗り替える一戦として、日本中を熱狂の渦に巻き込んだ。『THE MATCH 2022』ではそのほか、“裏メイン”と言われたセミファイナルの海人と野杁正明の延長ラウンドにおよぶ死闘や、試合前の舌戦が話題を呼んだYA-MANと芦澤竜誠の試合など、すべての試合で大きな話題を呼んだ。ABEMAでも無料再放送は大会翌日以来、3年ぶりとなる。●ABEMA“伝説の一戦”ランキング結果1位:那須川天心vs武尊(THE MATCH 2022, 2022年6月19日 東京ドーム)2位:桜庭和志vsホイス・グレイシー(PRIDE GP 2000, 2000年5月1日 東京ドーム)3位:アントニオ猪木 vs. モハメド・アリ(1976年6月26日 日本武道館)4位:朝倉未来 vs. 平本蓮(超RIZIN.3, 2024年7月28日 さいたまスーパーアリーナ)4位:高山善廣 vs. ドン・フライ(PRIDE.21, 2002年6月23日 さいたまスーパーアリーナ)5位:畑山隆則 vs. 坂本博之(WBA世界ライト級タイトルマッチ, 2000年10月11日 横浜アリーナ)5位:青木真也 vs. 長島☆自演乙☆雄一郎(Dynamite!! 2010, 2010年12月31日 さいたまスーパーアリーナ)