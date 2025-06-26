２５日の主要国際商品市況
・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
１バレル＝６４．９２ドル（＋０．５５ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝３３４３．１ドル（＋９．２ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝３６０８．５セント（＋３８．４セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５２８．２５セント（－７．５０セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４１０．２５セント（－６．００セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１０２５．２５セント（－２１．５０セント）
・ＣＲＢ指数
２９６．６２（－０．３５）
出所：MINKABU PRESS
１バレル＝６４．９２ドル（＋０．５５ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝３３４３．１ドル（＋９．２ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝３６０８．５セント（＋３８．４セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５２８．２５セント（－７．５０セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４１０．２５セント（－６．００セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１０２５．２５セント（－２１．５０セント）
・ＣＲＢ指数
２９６．６２（－０．３５）
出所：MINKABU PRESS