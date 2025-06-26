・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
　１バレル＝６４．９２ドル（＋０．５５ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
　１トロイオンス＝３３４３．１ドル（＋９．２ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
　１トロイオンス＝３６０８．５セント（＋３８．４セント）
・シカゴ小麦先物期近
　１ブッシェル＝５２８．２５セント（－７．５０セント）
・シカゴコーン先物期近
　１ブッシェル＝４１０．２５セント（－６．００セント）
・シカゴ大豆先物期近
　１ブッシェル＝１０２５．２５セント（－２１．５０セント）
・ＣＲＢ指数
　２９６．６２（－０．３５）

出所：MINKABU PRESS