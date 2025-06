須田景凪が、OPテーマを務める、フジテレビほかにて現在放送中のTVアニメ「暗殺教室」再放送の第2弾OPノンクレジット映像を公開した。 ◆須田景凪 動画 新オープニング映像では、歌詞と共に大量の英字が流れる演出が行われているが、実はこのテキストは劇中の英字新聞記事の体で殺せんせーや暗殺教室について書かれた内容となっているとのことで、映像・楽曲を楽しみつつ、ぜひ解読にも挑戦して欲しい。 https://youtu.be/LG0IXZfp_Ew 新曲「ラストルック」は、強いエネルギーに満ちた歌詞と疾走感が溢れるアップテンポなナンバーで、6月26日のTVアニメ「暗殺教室」再放送回より使用され、楽曲は7月16日に配信リリースされる。須田景凪は、今回の楽曲に関して「常識を壊さなければ前に進めない、そんな瞬間にふと宿る、全能感のような感覚を音楽にしました」とコメントしている。 さらに本楽曲は、7月2日放送のFM802「ROCK KIDS 802 -OCHIKEN Goes ON!! -」にて、ラジオ初オンエアされることが決定した。 また、現在Apple Music Pre-add、Spotify Pre-saveがスタートしており、配信開始後に自分のライブラリやプレイリストに楽曲が自動的に追加されるので、ぜひチェックしてほしい。 なお、須田景凪はボカロP名義“バルーン”企画アルバム『Fall Apart』に参加しているReolとChevonの2組を迎えて、自主企画対バンイベント<須田景凪 presents “MINGLE -三面鏡-”>を7月26日に大阪・Zepp Namba (OSAKA) にて開催する。また、3度目となる公式アプリイベントを2025年7月に<須田景凪 yawn event “Corridor”>と題し、横浜と神戸の2つの会場で開催することも発表している。 ◾️「ラストルック」2025年7月16日(水)リリース*TVアニメ「暗殺教室」再放送 第2弾オープニング・テーマ作詞 / 作曲 / 編曲:須田景凪レーベル:A.S.A.B ▼Apple Music Pre-add / Spotify Pre-save(配信予約)https://keinasuda.lnk.to/lastlook ◾️<須田景凪 presents “MINGLE -三面鏡-”> 日程:2025年7月26日(土)会場:大阪・Zeep Namba (OSAKA)出演:須田景凪, Reol, ChevonOPEN 17:00 / START 18:00問い合わせ:キョードーインフォメーション 0570-200-888 (12:00〜17:00※土日祝休) […]

The post 須田景凪、新曲「ラストルック」がOPテーマを務めるTVアニメ「暗殺教室」再放送 第2弾OPノンクレジット映像公開 first appeared on BARKS.