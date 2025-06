【Shin’s Music Dumbloid-X/Dumbloid】(埼玉県 Ricky Corgi 16 X1歳) ギターがGibson custom shop 1960 les paul Murphy aged 、Paul Reed Smith Wood Library Custom 24、Psychederhythm Standard-S SSH、アンプが約30年愛用のMATCHLESS Lightning 15との超お気に入り。もうギターやアンプのセットは完成形なので、今回エフェクターボードを見直しました。 今回、Dumbloid-X(新規導入)とBrown Feather(5年以上使用)を歪み2系統のメイン二台とし、更にアンプ直前プリアンプとしてDumbloidを新規導入しています。 このエフェクターボードの特徴としては下記の通りです。 ・Vital Audio VA-08にて電源ノイズを抑え、安定した電源を供給。デジタルとアナログエフェクターの組み合わせの最適化。・Bam Basic Effectribe High Def I/F Bufferにてギター直後とアンプ直前のシグナルをローインピーダンス化してノイズの影響を受けにくく、かつ音質劣化も抑制。 MATCHLESS Lightning 15にはsend/return端子がなく、全てのエフェクトペダルが直列となるため導入しています。(スイッチャーには全く興味がないのです。笑) ・ギター信号をコンプレッサーで整え、その原音をボード入力初期EP Boosterにクリーンブースターとして接続し、原音に艶と太さを加味。ON/OFFで明確な違いあり、ONでは原音が本当に艶々とします。・EP Booster後にISP TECHNOLOGIESのDECIMATOR IIを接続。原音に影響を与えることなくノイズをカット。このDECIMATOR II、ON/OFFで全くノイズカット状態が異なり、極めて秀逸なペダルです。・Bam Basic EffectribeにオーダーしたA/B Loop Switch Boxにてクリーン1系統と歪み2系統が選択可能。系統変化の際のノイズ対策としてFoot SWはクリック感無いSWを使用しています。・アンプへの出力前にBoot-Leg Deep Boxにて低音域や中音域を強調かつタイトに。このDeep Boxも地味なエフェクトながら秀逸で約25年愛用しています。・Deep Box後アンプ直前にDumbloidをプリアンプとして接続。MATCHLESS Lightning […]

