「have cake and eat it too」の意味は？ネイティブが使うフレーズ！【1分英会話】

正解は「両立できないことを望むこと」でした!

「have cake and eat it too」は、どちらか一方を選ぶしかない状況で、両方を望むことを指します。

「You can't have your cake and eat it too; you need to choose between time and money.」

(時間とお金のどちらかを選ばなければならない。両方は無理だ)