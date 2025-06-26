Åí°æ¤«¤ª¤ê¡¡¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥ÉÄ¶ÂçÊª¤«¤é¡ÖÉáÄÌ¤ËÏÃ¤·¤«¤±¤é¤ì¤Æ´¶Æ°¡×¡¡¹ë²Ú2S¤Ë¡ÖÀ¨¤¤¡×¡Ö¤µ¤¹¤¬¡×¤ÎÀ¼
¡¡½÷Í¥¤ÎÅí°æ¤«¤ª¤ê¡Ê74¡Ë¤¬26Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¤ÎÄ¶ÂçÊª¤È¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡7·î10Æü¤ËÀ¤³¦Æ±»þÇÛ¿®¤È¤Ê¤ëNetflix¥É¥é¥Þ¡Ö¥¤¥«¤ì¤Æ¤ë¡©¡×¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥×¥ì¥ß¥¢¤Ç¥í¥ó¥É¥ó¤ËÂÚºß¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤¿Åí°æ¡£¤³¤ÎÆü¡¢¡Ö¡ÈToo Much¡É¡ÊÆüËÜ¥¿¥¤¥È¥ë¡È¥¤¥«¤ì¤Æ¤ë¡©¡É¤é¤·¤¤¡Ë¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¤Ç¤Ê¤ó¤È¤Ê¤ó¤È¤¢¤Î¥È¥à¥Ï¥ó¥¯¥¹¤µ¤ó¤Ë²ñ¤Ã¤¿¤è¡×¤ÈÂçÊª¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥ÉÇÐÍ¥¡¦¥È¥à¥Ï¥ó¥¯¥¹¤È¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤Ê¤ó¤À¤íÉáÄÌ¤ËÏÃ¤·¤«¤±¤é¤ì¤ÆÅí°æ´¶Æ°¤Ç¤¹¡×¤È´¶·ã¤·¤¿ÍÍ»Ò¡£¿¿ÌëÃæ¤Þ¤Ç¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤ÏÂ³¤³Ú¤·¤¹¤®¤¿¡£¤ª¤Á¤ã¤ì¤ÊÃç´Ö¤¿¤Á¤ÏÌ²¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¥µ¥é¥Ã¤È¥È¥à¥Ï¥ó¥¯¥¹¤µ¤ó¤È2¥·¥ç¥Ã¥ÈÀ¨¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¥¹¥¿¡¼¤À¤Ê¤¡¡×¡Ö¤µ¤¹¤¬¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ëÇÐÍ¥¤µ¤Þ¤Ç¤¹¤Í¡¼¡×¡Ö¥È¥à¡¦¥Ï¥ó¥¯¥¹¡¢Åí°æ¤µ¤ó¤Î±Ç²è¤ä¥É¥é¥Þ¤Ï¥Ï¥º¥ì¤Ê¤·¡×¡ÖÁÇÅ¨²á¤®¤ë¡×¡Ö¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¡¢¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¡ÖÀ¨¤¤¤Ç¤¹¡¡¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤Ê¤´³èÌö¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖÀ¨¤¤¡ªÀ¨¤¤¡ªÅí°æ¤«¤ª¤ê¤µ¤óÀ¤³¦¤Î°ìÎ®ÇÐÍ¥Ã£¤«¤é¡¢¥â¥Æ¥â¥Æ¤Ç¤¹¤Í¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£