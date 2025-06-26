２６日の主なマーケットイベント ２６日の主なマーケットイベント

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○経済統計・イベントなど



０８：５０ 日・対外対内証券売買契約等の状況

１０：３０ 日・２年物利付国債の入札

１５：００ 独・ＧＦＫ消費者信頼感調査

２０：００ 英・ベイリーＢＯＥ（英中央銀行）総裁が発言

２１：３０ 米・実質ＧＤＰ（国内総生産，確定値）

２１：３０ 米・卸売在庫

２１：３０ 米・耐久財受注

２１：３０ 米・新規失業保険申請件数

２１：３０ 米・失業保険継続受給者数

２３：００ 米・住宅販売保留指数

※米・７年物国債入札



○決算発表・新規上場など



決算発表：ＹＥデジタル<2354>，ハローズ<2742>，ＦフォースＧ<7068>，ＮａＩＴＯ<7624>，平和堂<8276>

※東証グロース上場：エータイ<369A>



出所：MINKABU PRESS