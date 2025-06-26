２６日の主なマーケットイベント
○経済統計・イベントなど
０８：５０ 日・対外対内証券売買契約等の状況
１０：３０ 日・２年物利付国債の入札
１５：００ 独・ＧＦＫ消費者信頼感調査
２０：００ 英・ベイリーＢＯＥ（英中央銀行）総裁が発言
２１：３０ 米・実質ＧＤＰ（国内総生産，確定値）
２１：３０ 米・卸売在庫
２１：３０ 米・耐久財受注
２１：３０ 米・新規失業保険申請件数
２１：３０ 米・失業保険継続受給者数
２３：００ 米・住宅販売保留指数
※米・７年物国債入札
○決算発表・新規上場など
決算発表：ＹＥデジタル<2354>，ハローズ<2742>，ＦフォースＧ<7068>，ＮａＩＴＯ<7624>，平和堂<8276>
※東証グロース上場：エータイ<369A>
出所：MINKABU PRESS
０８：５０ 日・対外対内証券売買契約等の状況
１０：３０ 日・２年物利付国債の入札
１５：００ 独・ＧＦＫ消費者信頼感調査
２０：００ 英・ベイリーＢＯＥ（英中央銀行）総裁が発言
２１：３０ 米・実質ＧＤＰ（国内総生産，確定値）
２１：３０ 米・卸売在庫
２１：３０ 米・耐久財受注
２１：３０ 米・新規失業保険申請件数
２１：３０ 米・失業保険継続受給者数
２３：００ 米・住宅販売保留指数
※米・７年物国債入札
○決算発表・新規上場など
決算発表：ＹＥデジタル<2354>，ハローズ<2742>，ＦフォースＧ<7068>，ＮａＩＴＯ<7624>，平和堂<8276>
※東証グロース上場：エータイ<369A>
出所：MINKABU PRESS