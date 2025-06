アイドルグループ・超ときめき♡宣伝部が25日、神奈川・ラゾーナ川崎プラザ ルーファ広場 グランドステージにて「『超最強』TikTok総再生回数5億回突破記念&リリースイベント」を開催した。イベントのステージ上で、『超最強』(ちょうさいきょう)が、ショートムービープラットフォームTikTokにおいて総再生回数10億回を突破したことを発表。さらに、8月27日に発売されるニューシングルが、この『超最強』

