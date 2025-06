アメリカの20世紀を代表するロック・アイコンでシンカーソングライター、ブルース・スプリングスティーンの若き日を描く映画『Deliver Me From Nowhere(原題)』が、邦題を『スプリングスティーン 孤独のハイウェイ』として、11月14日より公開されることが決定。予告、ティザーキービジュアルが解禁された。1973年のデビュー以来、今もなおローリング・ストーンズ、ポール・マッカートニーと同列の現役で、最も象徴的なロック・アイコンとして君臨し続けるブルース・スプリングスティーン。自分自身の生きる喜びや苦悩、葛藤、痛みや怒り、現代社会が抱える矛盾や様々な問題を歌い続け、75年に発表された「明日なき暴走」が一大センセーションを巻き起こし、“The Boss”と称される存在となる。

1984年には、音楽史に燦然と輝く「Born In The U.S.A.」を発表。連続84週ベスト10入りしたこのアルバムは全世界で3000万枚以上売り上げ、モンスター級の大ヒットとなった。過去3回の来日公演はいずれも全公演ソールドアウト(動員数:14万5000人)。日本でも「生きる伝説」としてファンの心を掴み続けている。そんな彼の若き日を描く本作の原作は、2023年に発表されたウォーレン・ゼインズの小説「Deliver Me From Nowhere」。第82回アカデミー賞(R)で主演男優賞・歌曲賞に輝いた『クレイジー・ハート』(2009)のスコット・クーパー監督が、原作者のゼインツと脚本を共同執筆して作り上げた。『ボヘミアン・ラプソディ』の20世紀スタジオが新たに放つ感動のドラマだ。最大のヒットアルバム「ボーン・イン・ザ・U.S.A.」の前夜、1980年代のニュージャージー。スプリングスティーンは誰にも頼らず、わずか4トラックの録音機で6枚目のアルバム「ネブラスカ」吹き込んだ。その時、スプリングスティーンに何があったのか。今、それが語られようとしている――。ブルース・スプリングスティーンを演じるのは、ジェレミー・アレン・ホワイト。ホワイトはTVシリーズ『一流シェフのファミリーレストラン』でゴールデングローブ賞テレビ部門主演男優賞(ミュージカル・コメディ部門)を3年連続、エミー賞主演男優賞(コメディ・シリーズ部門)を2年連続受賞している。マネージャー、ジョン・ランダウ役には、映画『アプレンティス:ドナルド・トランプの創り方』(2024)で悪辣な弁護士ロイ・コーンを怪演し、2025年のアカデミー賞、ゴールデングローブ賞助演男優賞にノミネートされたジェレミー・ストロング。ガールフレンドのフェイ・ロマーノ役に、オーストラリア出身の注目女優オデッサ・ヤング、父親役にはNetflixシリーズ『アドレセンス』で話題のスティーヴン・グレアム。そしてドラマ『ブラック・バード』でエミー賞・ゴールデングローブ賞テレビ部門最優秀助演男優賞受賞のポール・ウォルター・ハウザーが、サウンドエンジニアのマイク・バトランを演じている。予告は、若き日のスプリングスティーン(ジェレミー・アレン・ホワイト)が新車を購入するシーンから始まる。窓越しに「ハンサムな悪魔のロックスター。あんたのことを知っているよ」と声をかけられ、自分が少しずつ世に知られてきていることを実感する。続いて、ニュージャージーにあるスプリングスティーンの自室に。エンジニアのマイク(ポール・ウォルター・ハウザー)と音を確認しながら、「完璧じゃなくていい。部屋に一人きりでいる感じに」と指示し、ハーモニカとギターだけで「ネブラスカ」を歌い始める。その歌と共に、恋人ロマーノ(オデッサ・ヤング)との時間、幼き日の母とのダンス、後の確執を予感させるように寝室で父(スティーヴン・グレアム)とボクシングパンチの練習をする姿がつづられていく。「ブルースが子どもの頃、寝室の床に穴があいていた。床ってのはしっかり固くて、その上に立てて当然のはずだ。でもブルースには違った。ブルースは修理屋だ。彼の心の穴を修復しているんだ。そしてそれが終わったとき、世界全体を修復する」。マネージャーのジョン・ランダウは、レコード会社の担当者に、「ネブラスカ」がスプリングスティーンと世界の未来にとって、どれだけ重要なアルバムであるかを伝える。そして最後は、スプリングスティーンが「雑音(ノイズ)のに中に本物(リアル)を見つけよう」と語る姿や、スプリングスティーンが父と再会する場面が象徴的に挿入された後、コンサート会場を埋めつくした観客に「俺たちみたいな根無し草は、走るために生まれてきたんだ」と、「明日なき暴走」をシャウトする場面で締めくくられる。ティザーキービジュアルは、若きブルース・スプリングスティーンが愛用するテレキャスターを弾きながら、ステージでジャンプした一瞬を切り取ったもの。本編への期待がさらに高まる、鮮烈なビジュアルに仕上がった。映画『スプリングスティーン 孤独のハイウェイ』は、11月14日より全国公開。