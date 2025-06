East Of Edenが、BS-TBSにて10月2日よる11時より始まる新作ドラマ『御社の乱れ正します!2』の主題歌に決定したことを発表した。 前作ドラマ『御社の乱れ正します!』では、East Of Edenの「Judgement Syndrome」が主題歌として選ばれており、2期連続での起用となる。今回も疾走感のあるアップテンポの楽曲が作品全体を盛り上げる。前回の「裁く」とは違い、「愛」をテーマにした、ドラマの世界観に没入できる楽曲となっているという。 『御社の乱れ正します!2』は、樹ユウマによる電子コミック「御社の不倫の件〜絶対に別れさせます〜をドラマ化し、昨年2024年4月期に放送した第1弾の続編となるシーズン。初回は10月2日よる11:00より放送される。前回よりもボリュームアップした、全12話で4つのエピソードになっている。 「Judgement Syndrome」が主題歌となった前作『御社の乱れ正します!』は、山崎 紘菜演じる主人公・三枝 玲が代表を務める“オフィスAIRクリーニング”の面々が、身勝手な社内不倫により周囲に迷惑をかける男女を成敗する物語。今作も鮮やかな手口で迷惑な不倫カップルを断罪し、働きやすい職場環境へと浄化する。今作でも、周囲に迷惑をかける男女に、制裁を下す主人公・三枝 玲は、前作に続き山崎 紘菜が務める。今回も様々な組織に潜入し、鋭い洞察力と冴えわたる頭脳を駆使しターゲットを追い詰めていく。また、オフィスAIRクリーニングのアルバイトとして、玲をアシストする鹿妻 新も前回に続き飯島寛騎が演じる。 そして、依頼を受ける窓口となるBar PURPLE ROSEの店主ガンちゃんが、海外に修行に出たことで新キャストが登場する。音楽グループ「globe」のメンバーとして知られるマーク・パンサーが、ガンちゃんの師匠であり、店のマスターとして「オフィスAIRクリーニング」に参入。実は玲とは旧知の仲であり、玲の過去を知るドラマオリジナルキャラクターとなる。新キャストの登場で物語はさらに盛り上がりを加速する。 ■ドラマ『御社の乱れ正します!2』 放送日時:2025年10月2日(木)よる11時スタート 全12話(30分枠)※BS-TBS、BS-TBS 4Kで同時放送 ◆出演三枝 玲/サエグサ・レイ・・・山崎 紘菜鹿妻 新/カヅマ・アラタ・・・飯島 寛騎Bar PURPLE ROSEマスター・・・・マーク・パンサ―ほか◆スタッフ原 作:「御社の不倫の件〜絶対に別れさせます〜」 樹ユウマ/DPNブックス脚 本:大山淳子(1話〜3話・7話〜9話・10話〜12話)丹保 あずさ(4話〜6話)監 督:湯浅弘章(1話〜3話・4話〜6話・10話〜12話)吉田卓功(7話〜9話)企画プロデュース:北川 雅一(BS-TBS)プロデューサー:木暮望海(BS-TBS)、前田利洋(THE EINS)、武井哲(PADMA)企 画 : BS-TBS製作: 森井譲治(BS-TBS)・安倍純子(TBSグロウディア)製作著作:御社の乱れ正します!2製作委員会製作委員会:BS-TBS、TBSグロウディア、PADMA制作プロダクション:THE EINS、PADMAコピーライト表記©樹ユウマ・DPN/御社の乱れ正します!2製作委員会(短縮形:©T・D/O2) ◆関連URL番組ホームページ https://www.bs-tbs.co.jp/drama/onsha/番組公式X(@drama9_onsha) https://twitter.com/drama9_onsha番組公式Instagram(drama9_onsha) https://www.instagram.com/drama9_onsha/?hl=ja 関連リンク ◆East Of Eden オフィシャルサイト◆East Of Eden オフィシャルX◆East Of Eden […]

The post East Of Eden、新作ドラマ『御社の乱れ正します!2』主題歌に決定 first appeared on BARKS.