「ウォーキング・デッド」でスティーヴン・ユァンが演じた人気キャラクター、グレンが復帰できる可能性はゼロではないようだ。シリーズのチーフ・コンテンツ・オフィサーを務めるスコット・M・ギンプルが言及している。

この記事には、「ウォーキング・デッド」シリーズのネタバレが含まれています。

Frank Ockenfels 3/AMCx

スティーヴン・ユァンが演じたグレンは「ウォーキング・デッド」初期のメインキャラクターの一人で、シーズン1~6にわたりリック(アンドリュー・リンカーン)と深い友情を築き、マギー(ローレン・コーハン)と結婚。仲間から信頼を寄せられる存在となったが、シーズン7第1話でニーガン(ジェフリー・ディーン・モーガン)にバットで頭を叩き潰され、妊娠中のマギーの目の前で無残に命を落とした。

シリーズ終了後は、確執を抱えるマギー&ニーガンを主人公としたスピンオフ「ウォーキング・デッド:デッド・シティ」がスタート。グレンの死は今なおマギーに深い影を落としており、シーズン2のフィナーレでは、彼女が過去の惨劇を思い起こすようなシーンが描かれた。

こうした展開を受けて、グレンをマギーの幻覚や回想として再登場させる案はなかったのか?米の取材でそう問われたギンプルは、ユァンの出演を検討していたことを明かしている。

「その考えは、常に頭にあります。ある意味、とても自然な流れだと思っています。僕たち全員にとっても、喜ばしい演出になるでしょう。ただ、スティーヴンは驚くほど多忙な人なんです――もちろん他の出演者も忙しいですが。どうなるか分かりませんが、少なくとも今回はそこまで話が進むことはありませんでした。」

ユァンは「ウォーキング・デッド」卒業後も順調にキャリアを重ね、映画『ミナリ』や『ミッキー17』、ドラマ「BEEF/ビーフ」などの話題作に出演。現在も、声優を務めるアニメシリーズ「インビンシブル ~無敵のヒーロー~」シーズン4や『The Legend of Aang: The Last Airbender(原題)』、ベン・アフレック主演の犯罪スリラー『アニマルズ(原題)』、ケイト・ブランシェット主演のSFコメディ『アルファ・ギャング(原題)』など複数のプロジェクトを抱えている。

こうした多忙なスケジュールを考えると、ユァンが「ウォーキング・デッド」ユニバースに復帰するのは難しそうだ。ただ過去には、同様に多忙だったシェーン役ジョン・バーンサルが、シーズン9でリックの幻覚としてカメオ出演を果たした例もある。スケジュールの調整と本人の意思次第では、グレンの再登場もあり得るかもしれない。

