この夏食べたい。町中華専門家おすすめの東京「冷やし中華」7選

町中華専門家の曾茂さんが選ぶ、東京で食べるべきいちおしの冷やし中華をご紹介します。

今年も、冷たい麺を欲する季節が到来。町中華専門家の曾茂さんに、都内で食べられるおすすめの冷やし中華を教えていただきました。じめじめとした梅雨も、うだるような夏の暑さも、冷やし中華でふっとばそう!

1. 中国手打拉麺 馬賊(日暮里)

馬賊冷やし 出典:gyozaQさん

今年もいよいよ冷やし中華の季節が到来。冷やし中華初めにおすすめしたいのが、こちらの屋号を背負った「馬賊冷やし」。店内で手打ちした「麺」、名物の担々麺をベースにした「汁」、10種類以上ふんだんに盛り付けた「具」と、冷やし中華の3つの構成要素を全てハイレベルに仕上げた一品。

2. 龍朋(神楽坂)

「冷中華」1,100円 出典:うどんが主食さん

冷やし中華の季節が到来すると、この老舗町中華の名店が思い浮かびます。特に、分厚い錦糸卵がのれんのように麺を覆う一杯は、見た目のインパクトも抜群。甘酢ダレの酸味とごま油の香りが絶妙に絡み合い、太めのチャーシューとシャキシャキのきゅうりが食感のアクセントに。夏の暑さを忘れさせてくれる、まさに涼の逸品です。

3. 萊亭(下北沢)

「冷やしそば」800円 出典:sama7030さん

下北沢の町中華の雄がこちら。老舗の冷やし中華は、細麺にたっぷりひたひたの澄んだ甘酢醤油スープが絡む一品。チャーシュー、きゅうり、ゆで卵、紅しょうが、刻み海苔は、全て細麺に合った太さでまとめられています。シンプルながらも懐かしさを感じさせる味わいです。一年中楽しめるこの一杯は、暑い日も寒い日も心を満たしてくれることでしょう。

4. 中華麺店 喜楽(渋谷)

「冷やし中華」1,000円 出典:蟹アルさん

創業70年を超える渋谷の老舗町中華の夏季限定メニューは、見た目も味も「ザ・冷やし中華」。極太の平打ち麺は冷水でしっかり締められ、もちもちの食感が特徴です。具材は錦糸卵、チャーシュー、きゅうり、もやし、紅しょうがと王道を貫き、酸味控えめのタレが全体を優しくまとめます。

5. えのけんラーメン(南阿佐ケ谷)

「冷やしラーメン」1,200円 出典:特盛ヒロシさん

夏の暑さを吹き飛ばす名物冷やし中華。インパクトのある美しい盛り付けに、思わず写真を撮りたくなる一品。山のように盛られた具材の下から現れる中太麺は、コシがあり食べ応え抜群。醤油とごまのダブルダレが、酸味と甘み、まろやかさを絶妙に調和させ、食欲をそそります。丸チャーシューやコーン、紅しょうがなど、彩り豊かなトッピングも魅力的。一度食べたら忘れられない、夏の定番です。

6. 中国料理 かおたん(赤坂)

「冷やし中華(醤油)」1,050円 出典:fichiroさん

ビジネスマンやテレビ関係者が足繁く通う赤坂の老舗町中華では、夏季限定の冷やし中華が登場します。醤油、胡麻、ジャージャー麺の3種類から選ぶことができ、それぞれ違った具や味わいを楽しめます。醤油味は、甘酸っぱいタレが細麺に絡み、チャーシュー、錦糸卵、きゅうり、もやし、紅しょうがなどの王道の具材が彩りを添えます。シンプルながらも飽きのこない味わいで、夏の暑さを忘れさせてくれる一杯です。

7. 龍山(東大島)

ジャージャー麺 写真:曾茂さん

東大島の住宅街に佇む老舗町中華では、担々麺や酸辣湯麺など、スパイスやゴマを利かせた麺類が人気。ここでは王道の冷やし中華ではなく、ジャージャー麺(冷麺)をおすすめします。冷水で締めたちぢれ麺に、甘辛い肉味噌がたっぷりとのり、冷と温のほどよいハーモニー。濃厚な味わいと爽やかな食感のバランスが絶妙で、暑い季節にぴったりの一品です。

教えてくれた人

曾 茂(そう しげる)

「肉汁水餃子 餃包 六本木交差点」を経営する株式会社アールキューブ代表。幼い頃から両親が町中華を営んでおり、これまで訪れた町中華は1,000店以上。日本テレビ『行列のできる相談所』に町中華専門家として出演。28万人超えのYouTubeチャンネル『Gyoza Quest 毎日餃子TV』で全国の飲食店を紹介。

文:曾 茂、食べログマガジン編集部

