TBS NEWS DIG Powered by JNN

¼Ì¿¿³ÈÂç

¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤È¥¤¥é¥ó¤Ë¤è¤ë¹¶·â¤Î±þ½·¤ò¤á¤°¤ê¡¢³°Ì³¾Ê¤Ï¥¤¥é¥ó¤«¤éÂàÈò¤ò´õË¾¤¹¤ëÆüËÜ¿Í¤È¤½¤Î²ÈÂ²¤¬¤µ¤­¤Û¤É¡¢¼þÊÕ¹ñ¤ØÂàÈò¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥¤¥é¥ó¤«¤é¤ÎÂàÈò¤Ï3²óÌÜ¤Ç¤¹¡£

³°Ì³¾Ê¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÆüËÜ»þ´Ö¤Î¤­¤ç¤¦¸áÁ°6»þ¤¹¤®¡¢¥¤¥é¥ó¤ËÂÚºß¤¹¤ëÆüËÜ¿Í¤È¤½¤Î²ÈÂ²¤Î¤¢¤ï¤»¤Æ16¿Í¤¬¥¢¥¼¥ë¥Ð¥¤¥¸¥ã¥ó¤ØÂàÈò¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

ÆüËÜ»þ´Ö¤­¤Î¤¦Ìë¤Ë¤Ï¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤«¤é¥è¥ë¥À¥ó¤ËÆüËÜ¿Í4¿Í¤ÎÂàÈò¤â¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

¤½¤ì¤¾¤ì³°Ì³¾Ê¤¬¼êÇÛ¤·¤¿¥Ð¥¹¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂàÈò¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¥¤¥é¥ó¤«¤é¤ÎÂàÈò¤Ï3²óÌÜ¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤«¤é¤ÎÂàÈò¤Ï2²óÌÜ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£

³°Ì³¾Ê¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¼¡²ó¤ÎÂàÈò¤Ï·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢°ú¤­Â³¤­¾õ¶·¤Ë±þ¤¸¤ÆÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£