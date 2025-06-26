²¹Àô¥½¥à¥ê¥¨35ºÐ½÷Í¥¡¢ÆþÍá¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«¡Ö¿§µ¤Éº¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡Á¡×¡Ö»É·ã¤¬¶¯¤¹¤®¤Æ¡Ä¡×
½÷Í¥¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¿Á¿ðÊæ¡Ê35¡Ë¤¬¡¢25Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£ÆþÍá¥·¡¼¥ó¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
²¹ÀôÈÖÁÈ¡ÖÈëÅò¥í¥Þ¥ó¡×¤Î»£±Æ¤ÇÄ¹Ìî¸©¤Ø¡£¡Ö¸«À²¤é¤·¤âÎÉ¤¯¤Æ¶õµ¤¤¬µ¤»ý¤Á¤è¤«¤Ã¤¿¡Á¡×¡Ö¥à¥µ¥µ¥Ó¤¬¤¯¤ë¤ª½É¡ª¡¡±¿¤¬ÎÉ¤¤¤È¥à¥µ¥µ¥Ó¤Á¤ã¤ó¤Ë²ñ¤¨¤ë¤È¤«¡©¡¡ÀÖ¤¤Åò¤¢¤ßÃå¤¬¤È¤Æ¤â²Ä°¦¤«¤Ã¤¿¡¡º®Íá¤âÅò¤¢¤ßÃå¤¬¤¢¤ì¤Ð°Â¿´¡×¤Ê¤É¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢ÆâÅò¤äÏªÅ·É÷Ï¤¤Î¼Ì¿¿¤È¤È¤â¤Ë¡¢Âç¼«Á³¤ÎÃæ¤ÇÆ©ÌÀ´¶¤¢¤ëÉ÷Ï¤¤Ë¤Ä¤«¤ë¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¥¿¥ª¥ë¤ò´¬¤¤¤Æ¤Ï¤¤¤ë¤¬¡¢¥Ç¥³¥ë¥Æ¤òÂçÃÀ¤ËÏª½Ð¤·¤¿¼«»£¤ê¥·¥ç¥Ã¥È¤â¥¢¥Ã¥×¡£¶À¤Ë¤¦¤Ä¤Ã¤¿¸ª¹Ã¹ü¥·¥ç¥Ã¥È¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿ÊÌ¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢¥ª¥¤¥ó¥¯¿§¤Î¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼»Ñ¤Ç¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¼Ì¿¿¤â¸ø³«¤·¤¿¡£
¥Õ¥¡¥ó¤ä¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤â¡ÖÈþ½÷¡×¡ÖÈþ¤·¤¤¤ªÇØÃæ¡×¡Ö¤¦¤Ê¤¸¿§¤Ã¤Ý¤¤¡×¡Ö¥»¥¯¥·¡¼¥Ü¥Ç¥£¡¼¡×¡Ö¿§µ¤Éº¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡Á¡×¡Ö»É·ã¤¬¶¯¤¹¤®¤Æ¿²¤ì¤Ê¤¤¡×¡Ö²Ä°¦¤¯¤Æ¤¤¤¤¥ª¥ó¥ÊÈ¯¸«¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¿Á¤ÏÄ¹Ìî»Ô½Ð¿È¡£15ºÐ¤À¤Ã¤¿05Ç¯8·î¤Ë¥¤¥¨¥í¡¼¥¥ã¥Ö¿·¿Í¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ç¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ò¼õ¾Þ¤·¡¢¿Á¤ß¤º¤Û¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¡£12Ç¯2·î¤Ë¸½ºß¤ÎËÜÌ¾¤Ë¡£16Ç¯¥ß¥¹¡¦¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥¹¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥óÄ¹ÌîÂç²ñ¤Ç½à¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡£Æ±Ç¯¤Ë²¹Àô¥½¥à¥ê¥¨¤Î»ñ³Ê¡¢20Ç¯¤ËÆþÍá¸¡Äê¤ÈÁ¬Åò¸¡Äê¤ò¼èÆÀ¡£¡ÖÈëÅò¥í¥Þ¥ó¡×¤Ï15Ç¯4·î¤«¤éÎ¹¿Í¤È¤·¤Æ½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£