¡ÚÈ¡´ÛµÇ°¡Û¥Ï¥ä¥Æ¥Î¥Õ¥¯¥Î¥¹¥±´Ë¤á¤º¥Ï¡¼¥É¥ï¡¼¥¯¡¡½Å¾Þ½é£Ö¤Ø½é¥³¥ó¥Ó¤Î²£»³Éð¤â´üÂÔ¡Öµ¤»ý¤Á¤äÂÎ¤ÎÌÌ¤ÇÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Ð¡×
¡¡¡ÖÈ¡´ÛµÇ°¡¦£Ç£³¡×¡Ê£²£¹Æü¡¢È¡´Û¡Ë
¡¡ÀÄ¿¹¸©»ºÇÏ¥Ï¥ä¥Æ¥Î¥Õ¥¯¥Î¥¹¥±¤Ï£²£µÆü¡¢½é¥³¥ó¥Ó¤Î²£»³Éð¤òÇØ¤ËÈ¡´Û¼Ç¥³¡¼¥¹¤òÃ±ÁöÄÉ¤¤¡£Â©¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¥ê¥º¥à¤è¤¯£´³Ñ¤ò²ó¤ë¤È¡¢Ä¾Àþ¤Ç¤Ï¤Ó¤Ã¤·¤ê¤ÈÄÉ¤ï¤ì¤Æ£µ£Æ£¶£·ÉÃ£´¡Ý£³£·ÉÃ£·¡Ý£±£²ÉÃ£²¡£¥´¡¼¥ëÈÄ¤ò²á¤®¤Æ¤«¤é¤â¥à¥Á¤¬Èô¤Ö¥Ï¡¼¥É¥ï¡¼¥¯¤ò¤³¤Ê¤·¡¢½é¤Î½Å¾Þ¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¸þ¤±¤ÆÂÖÀª¤òÀ°¤¨¤¿¡£
¡¡´¶¿¨¤ò³Î¤«¤á¤¿°È¾å¤Ï¡Ö¾¯¤·½Å¤¿¤µ¤ò´¶¤¸¤¿¤Î¤Ç¥´¡¼¥ëÈÄ¤ò²á¤®¤Æ¤«¤é¤â´Ë¤á¤º¤Ë¤ä¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÄ´¶µ¤Î°Õ¿Þ¤òÀâÌÀ¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡Öµ¤Æñ¤·¤µ¤È¤«¤Ï´¶¤¸¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤·¡¢¶¯¤á¤Ë¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤Çµ¤»ý¤Á¤äÂÎ¤ÎÌÌ¤ÇÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Ð¤Ç¤¹¤Í¡×¤È´üÂÔ¤·¤¿¡£
¡¡Á°Áö¤ÎÅ·¹Ä¾Þ¡¦½Õ¤³¤½£±£±Ãå¤ËÂçÇÔ¤·¤¿¤¬¡¢Ç¯ÌÀ¤±¤«¤é£²¾¡¥¯¥é¥¹¤ò£´ÇÏ¿Èº¹¡¢£³¾¡¥¯¥é¥¹¤ò£µÇÏ¿Èº¹¤ÇÏ¢¾¡¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢£´ºÐ¤Ç¤ÎÀ®Ä¹¤Ï³Î¤«¡£¾ò·ï¥¯¥é¥¹¤Î¾¡¤Á¤Ã¤×¤ê¤«¤éÇ½ÎÏ¤Ï½Å¾Þµé¤Ç¡¢ÅÚ²°½õ¼ê¤â¡ÖÇ¯¤ò½Å¤Í¤Æ°ÂÄê´¶¤¬½Ð¤Æ¤¤¿´¶¤¸¡×¤È½¼¼Â¤Ö¤ê¤òÀâÌÀ¤¹¤ë¡£
¡¡È¡´Û¤Ï½é»²Àï¤À¤¬¡¢ºò²Æ¤Ë»¥ËÚ¤Ç£±¾¡¥¯¥é¥¹¤ò£³ÇÏ¿Èº¹¤Î°µ¾¡¤ÈÍÎ¼Ç¤ÏÌäÂê¤Ê¤¤¡£ÀÄ¿¹¸©»ºÇÏ¤¬½Å¾Þ¤ò¾¡¤Æ¤Ð£²£°Ç¯¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É£Ó¤Î¥ß¥é¥¤¥Ø¥Î¥Ä¥Ð¥µ°ÊÍè¤È¤Ê¤ë¤¬¡Ö²ÆÉé¤±¤â¤Ê¤¤¤·¡¢¥Ï¥ó¥Ç¤âÁÛÄêÆâ¡£²¿¤È¤«¸Î¶¿¤Ë¶Ó¤ò¾þ¤ê¤¿¤¤¤Í¡×¤ÈÆ±½õ¼ê¡£ÄÅ·Ú³¤¶®¤ò±Û¤¨¤¿Àè¤Î¸Î¶¿¤Ø¡¢Âç´¿À¼¤òÆÏ¤±¤ë¡£