26日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2025年9月限は前日比20円高の3万8950円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値3万8942.07円に対しては7.93円高。出来高は5749枚だった。



TOPIX先物期近は2777ポイントと前日比6ポイント安、TOPIX現物終値比5.24ポイント安だった。



銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高

日経225先物 38950 +20 5749

日経225mini 38960 +30 144661

TOPIX先物 2777 -6 11298

JPX日経400先物 25200 -50 1072

グロース指数先物 746 -7 1162

東証REIT指数先物 売買不成立



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