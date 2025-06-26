　26日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2025年9月限は前日比20円高の3万8950円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値3万8942.07円に対しては7.93円高。出来高は5749枚だった。

　TOPIX先物期近は2777ポイントと前日比6ポイント安、TOPIX現物終値比5.24ポイント安だった。

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 38950　　　　　 +20　　　　5749
日経225mini 　　　　　　 38960　　　　　 +30　　　144661
TOPIX先物 　　　　　　　　2777　　　　　　-6　　　 11298
JPX日経400先物　　　　　 25200　　　　　 -50　　　　1072
グロース指数先物　　　　　 746　　　　　　-7　　　　1162
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース