¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Ë¡ÖÂç¼ê¤Î¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤¬Ìá¤Ã¤Æ¤¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤¡×£Ã£ÍÏÈ¡¢º£¤Ï¤ªÇã¤¤ÆÀ¤Ç¤Ï¡ÄÀìÌç²ÈÊ¬ÀÏ
¡¡¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î¿Æ²ñ¼Ò¥Õ¥¸¡¦¥á¥Ç¥£¥¢¡¦¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡Ê£È£Ä¡Ë¤Î³ô¼çÁí²ñ¤¬£²£µÆü¡¢Åìµþ¡¦¹¾Åì¶è¤ÎÍÌÀ¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£¶â¸÷½¤¼ÒÄ¹¤ÏËÁÆ¬¡¢»²²Ã¤·¤¿³ô¼ç¤é¤Ë¸þ¤±¤Æ¡Ö»Ò²ñ¼Ò¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡ÊÌäÂê¡Ë¤Ç³§¤µ¤Þ¤Ë¤´ÌÂÏÇ¤È¤´¿´ÇÛ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤¿¤³¤È¤ò¿´¤è¤ê¤ª¤ï¤Ó¤·¤Þ¤¹¡×¤È¼Õºá¤·¡¢Æ¬¤ò²¼¤²¤¿¡£
¡¡¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö
¡¡¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤¬ÊüÁ÷¤¹¤ë£Ã£Í¤Îº£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤°¤í¡Á¤«¤ë£Ã£Í¸¦µæ½ê¤ÎÂëÌîµÁ¾¼»á¤Ï¡Ö»ëÄ°Î¨¤Ï¤½¤ó¤Ê¤Ë²¼¤¬¤Ã¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Ï¤½¤ì°Ê¾å¤Ë£Ã£ÍÏÈ¤ÎÃÍÃÊ¤ò²¼¤²¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¡£¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤Ë¤È¤Ã¤Æº£¤Ï¤ªÇã¤¤ÆÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡£¼ÂºÝ¤Ë¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¾®µ¬ÌÏ¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤Î£Ã£Í¤òÊüÁ÷¤·¤Æ¤¤¤ë¸½¾õ¤ËÃåÌÜ¡£¡Ö¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Ø¤ÎÈãÈ½¤â¡¢ÁûÆ°¤«¤é»þ´Ö¤¬¤¿¤Ã¤ÆÄÀÀÅ²½¤·¤Æ¤¤¿¡£Âç¼ê¤Î¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤¬Ìá¤Ã¤Æ¤¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤¡£¤º¤Ã¤È£Ã£Í¤ò½Ð¤µ¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¡×¤ÈÍ½ÁÛ¤·¤¿¡£
¡¡³ô¼çÁí²ñ¤Ç¡Ö¥Õ¥¸Â¦¤ÎµÄ°Æ¤¬ÄÌ¤Ã¤¿¤³¤È¤âÄÉ¤¤É÷¤Ë¤Ê¤ë¡×¤ÈÂëÌî»á¡££Ô£Ï£Ë£É£Ï¡¦¹ñÊ¬ÂÀ°ì¤ÎÁûÆ°¤ò¤á¤°¤ëÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤Î²ñ¸«¤âÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¡Ö¥¡¼¶É¤Ï¤É¤³¤â¤½¤ó¤Ê´¶¤¸¤Ê¤ó¤À¤È¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤ä»ëÄ°¼Ô¤¬»×¤Ã¤Æ¡¢µñÈÝÈ¿±þ¤¬Çö¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯´¶¤¸¤¬¤¹¤ë¡×¤È¸«ÄÌ¤·¤òÎ©¤Æ¤¿¡£