¥¤¥é¥ó¹ñ²ñ¡¡IAEA¤Ø¤Î¶¨ÎÏÄä»ß¤¹¤ëË¡°Æ²Ä·è¡¡³Ë»ÜÀß¤ÎÈï³²¾õ¶·¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¤Ê¤«
¥¢¥á¥ê¥«¤Ê¤É¤Î¹¶·â¤ò¼õ¤±¤¿¥¤¥é¥ó¤Î³Ë»ÜÀß¤ÎÈï³²¾õ¶·¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¤Ê¤«¡¢¥¤¥é¥ó¤Î¹ñ²ñ¤Ï25Æü¡¢IAEA¡á¹ñºÝ¸¶»ÒÎÏµ¡´Ø¤È¤Î¶¨ÎÏ¤òÄä»ß¤¹¤ëË¡°Æ¤ò²Ä·è¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¤¥é¥ó¹ñ²ñ¤ÎµÄÄ¹¤Ï¡¢¡ÖIAEA¤Ï³Ë»ÜÀß¤Ø¤Î¹¶·â¤ËÂÐ¤·¡¢É½ÌÌÅª¤ÊÈóÆñ¤µ¤¨¤â¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÈãÈ½¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¡Ö³Ë»ÜÀß¤Î°ÂÁ´¤¬ÊÝ¾Ú¤µ¤ì¤ë¤Þ¤Ç¡¢¶¨ÎÏ¤òÄä»ß¤¹¤ë¡×¤ÈÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥í¥¤¥¿¡¼ÄÌ¿®¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢IAEA¤Ë¤è¤ë³Ë»ÜÀß¤Ø¤Î´Æ»ë¥«¥á¥é¤ÎÀßÃÖ¤äºº»¡¡¢³Ë³«È¯¤Ë´Ø¤¹¤ëÊó¹ð¤Ê¤É¤òÄä»ß¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤¿¤À¡¢¼ÂºÝ¤Ë¶¨ÎÏ¤òÄä»ß¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¥Ú¥¼¥·¥å¥¥¢¥óÂçÅýÎÎ¤ò¥È¥Ã¥×¤È¤¹¤ëºÇ¹â°ÂÁ´ÊÝ¾ã°Ñ°÷²ñ¤Î¾µÇ§¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¶¨ÎÏÄä»ß¤¬¼Â¹Ô¤µ¤ì¤ì¤Ð¡¢³Ë³«È¯¤ò¤á¤°¤ë¥¢¥á¥ê¥«¤Ê¤É¤È¤Î¶¨µÄ¤Ë¤â±Æ¶Á¤¬½Ð¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
Áòµ·,
³ùÁÒ,
¥Ç¥¤¥µ¡¼¥Ó¥¹,
¥À¥¤¥¹,
°ÖÎîº×,
Ï·¿Í¥Û¡¼¥à,
ºë¶Ì,
¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°,
¹©¾ì,
ÀÅ²¬