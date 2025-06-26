¡ÚÈ¡´ÛµÇ°¡Û¥Þ¥³¥È¥ô¥§¥ê¡¼¥¡¼¹¥´¶¿¨¡ªÃÙºé¤ÎÉ·ì³«²Ö¤Î»þ¡¡2ÇÏ¿ÈÃÙ¤ì¤â·Î¸Å¤è¤ê¼ÂÀï·¿
¡¡¥µ¥Þ¡¼2000¥·¥ê¡¼¥º½éÀï¤È¤Ê¤ë¥Ï¥ó¥Ç½Å¾Þ¡ÖÂè61²óÈ¡´ÛµÇ°¡×¤ÎºÇ½ªÄÉ¤¤¤¬25Æü¡¢È¡´Û¶¥ÇÏ¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£º£Ç¯½ÐÁö¤·¤¿G2¤Ç3¡¢2Ãå¤ÈÀËÇÔÂ³¤¤Î¥Þ¥³¥È¥ô¥§¥ê¡¼¥¡¼¤ÏËÌÂ¼Í§¤òÇØ¤ËW¥³¡¼¥¹¤ÇÊ»¤»ÇÏ¡£Àè¹Ô¤·¤¿Î½ÇÏ¤ËÃÙ¤ì¤Ï¤·¤¿¤¬¤·¤Ã¤«¤êÉé²Ù¤ò¤«¤±¤é¤ì¡¢¾å¡¹¤ÎÆ°¤¤ò¸«¤»¤¿¡£½é¤á¤Æ¤ÎÅöÃÏ¤Ç½Å¾Þ½éÀ©ÇÆ¤ò¾þ¤ì¤Ð¥ª¥ë¥Õ¥§¡¼¥ô¥ë»º¶ð¤ÏJRAÁ´10¾ì½Å¾ÞÀ©ÇÆ¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡±À°ì¤Ä¤Ê¤¤²÷À²¤ÎÈ¡´Û¶¥ÇÏ¾ì¡£¥Þ¥³¥È¥ô¥§¥ê¡¼¥¡¼¤ÏËÌÂ¼Í§¤òÇØ¤ËW¥³¡¼¥¹¤ÇÎ½ÇÏ¥¨¥é¥È¡¼¡Ê4ºÐ3¾¡¥¯¥é¥¹¡Ë¤ÈÊ»¤»ÇÏ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£´°Êâ¤ÎÂç¤¤¤¥Õ¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤«¤é½ù¡¹¤Ë¥Ú¡¼¥¹¤ò¾å¤²¤ë¤ÈÄ¾Àþ¤Ï¤·¤Ã¤«¤êÉé²Ù¤ò¤«¤±¤é¤ì¡¢5F65ÉÃ6¡Á1F12ÉÃ6¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£1ÉÃ°Ê¾åÄÉÁö¤·¤¿Ê¬¡¢Ìó2ÇÏ¿ÈÃÙ¤ì¤¿¤¬¸µ¡¹¡¢·Î¸Å¤è¤ê¼ÂÀï·¿¡£¸«¤¿ÌÜ¤ËÇÉ¼ê¤µ¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¤â¿´ÇÛÌµÍÑ¤À¡£°È¾å¤Ï¡ÖÄÉ¤¤ÀÚ¤ê¤ÏÆ°¤«¤Ê¤¤¤Î¤ÇÃÙ¤ì¤¿¤±¤É¡¢¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ÏÎÉ¤µ¤½¤¦¡×¤È´¶¿¨¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡º£Ç¯¤Î½Å¾Þ2Àï¤¬¹¥ÆâÍÆ¡£Á°¡¹Áö¤ÎµþÅÔµÇ°¤ÏÆ»Ãæ¤ÇÆâ¥é¥Á±è¤¤¤òÄÌ¤Ã¤¿ÇÏ¤¬ÍÍø¤À¤Ã¤¿Å¸³«¤ÎÃæ¡¢³°¡¹¤ò²ó¤·¤Æ3Ãå¡£¹õÌî½õ¼ê¤Ï¡Ö¥¸¥ç¥Ã¥¡¼¤Ï4³Ñ¤ÎÀÜ¿¨¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¾¡¤ÁÉé¤±¤À¤Ã¤¿¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥¹¥Ô¡¼¥É¤¬¾è¤ë¤Þ¤Ç»þ´Ö¤òÍ×¤¹¤ë¤Î¤ÇÀÜ¿¨¤Ç³°¤ËËÄ¤é¤ó¤À¤Î¤ÏÄË¤«¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£Á°Áö¤Îºå¿ÀÂç¾ÞÅµ¤Ï¹¥°Ì¥¤¥óÄÉÁö¤«¤é2¼þÌÜ¤Î¸þÀµÌÌ¤ÇÁá¤á¤ËÀèÆ¬¤ËÎ©¤Á¡¢¸«¤»¾ì½½Ê¬¤Î2Ãå¡£¡ÖÂÎ¤ò¹Ê¤Ã¤ÆÌÜ¥¤¥Á¤Ë»Å¾å¤²¤¿¡£¥¥Ã¥Á¥ê¾Þ¶â¤ò²Ã»»¤Ç¤¤¿¤Î¤ÏÂç¤¤«¤Ã¤¿¤·¡¢ÍÄ¤«¤Ã¤¿°ÊÁ°¤ÈÈæ¤Ù¤ÆÀº¿ÀÌÌ¤äÆùÂÎÌÌ¤Ï¤À¤¤¤ÖÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÀ®Ä¹¤ËÌÜ¤òºÙ¤á¤¿¡£
¡¡Á°Áö¸å¤ÏÉñÂæÀßÄê¤äÈèÏ«ÅÙ¤Ê¤É¤ò¹ÍÎ¸¤·¤Æ¡¢Áá¤¯¤«¤é¾ò·ï¤¬¹ç¤¤¤½¤¦¤ÊÈ¡´ÛµÇ°¤Ë¾È½à¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¡£·ªÅì¤Ç¤·¤Ã¤«¤êÂÎ¤ò¤Ä¤¯¤ê¡¢º£·îÃæ½Ü¤ËÈ¡´ÛÆþ¤ê¡£µ×¡¹¤Ç¤âÂÖÀª¤ÏÀ°¤Ã¤¿¡£¹õÌî½õ¼ê¤Ï¡Ö±¦²ó¤ê¤ÎÄ¾ÀþÊ¿¤¿¤ó¤Ï¹ç¤¦¤·¥Ï¥ó¥Ç57¥¥í¤âµöÍÆÈÏ°Ï¡£Ä¹¤¯¤¤¤¤µÓ¤ò»È¤¨¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤òÀ¸¤«¤·¤Æ¥¹¥à¡¼¥º¤ËÎ©¤Á²ó¤ê¤¿¤¤¡×¤È¥À¡¼¥Ó¡¼¥¸¥ç¥Ã¥¡¼¤È¤Ê¤Ã¤ÆÈ¡´Û¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿°È¾å¤ËÂ÷¤¹¡£
¡¡Êì¥Þ¥³¥È¥Ö¥ê¥¸¥ã¡¼¥ë¤ÏÈ¡´Û¤ÈÆ±¤¸ÍÎ¼Ç¤Ç¤¢¤ë»¥ËÚ¤Î16Ç¯¥¯¥¤¡¼¥óS¤Ê¤É¥¥ã¥ê¥¢½ªÈ×¤Î6ºÐ»þ¤Ë½Å¾Þ¤ò2¾¡¤·¤¿¡£½é¥¿¥¤¥È¥ë³ÍÆÀ¤Ø¡¢ÃÙºé¤¤ÎÎÉ·ì¤¬ËÜ³Ê²½¤Î»þ¤ò·Þ¤¨¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ô¥ª¥ë¥Õ¥§¡¼¥ô¥ë»º¶ðJRAÁ´10¾ì½Å¾ÞV¤Ê¤ë¤«¡Õ¥Þ¥³¥È¥ô¥§¥ê¡¼¥¡¼¤ÈÆ±¤¸¥ª¥ë¥Õ¥§¡¼¥ô¥ë»º¶ð¤ÏÈ¡´Û¤ò½ü¤¯9¾ì¤ÇJRA½Å¾Þ·×31¾¡¤òµó¤²¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±»º¶ð¤ÏÈ¡´Û¤Î½Å¾Þ¤Ë5Æ¬¤¬½ÐÁö¤·¡¢È¡´ÛµÇ°¤Î3Ãå¡Ê20Ç¯¡õ21Ç¯¥Ð¥¤¥ª¥¹¥Ñ¡¼¥¯¡Ë¤¬ºÇ¹âÃå½ç¡£Æ±»º¶ð¤¬¾¡¤Æ¤Ð¥ª¥ë¥Õ¥§¡¼¥ô¥ë¤Ï¼ï²´ÇÏ¤È¤·¤Æ¥°¥ì¡¼¥ÉÀ©Æ³Æþ¤Î84Ç¯°Ê¹ß¡¢12Æ¬ÌÜ¤ÎJRAÁ´10¾ì½Å¾ÞÀ©ÇÆ¤È¤Ê¤ë¡£