ºå¿À¡¦¹â¶¶ÍÚ¿Í¡¡½Ñ¸å½éÀèÈ¯¡õºÇÄ¹¥¤¥Ë¥ó¥°£³²ó£°Éõ¡¡¥×¥ì¡¼¥È½üµî¸ú²Ì¡ÈËâµå¡É¥«¥Ã¥È¼ê±þ¤¨¡¡¸Î¶¿¤Þ¤¿Á°¿Ê
¡¡¡Ö¥¦¥¨¥¹¥¿¥ó¡¢¤¯¤Õ¤¦¥Ï¥ä¥Æ£²¡Ý£³ºå¿À¡×¡Ê£²£µÆü¡¢¤Á¤å¡Á¤ë¥¹¥¿¥¸¥¢¥àÀ¶¿å¡Ë
¡¡Ì¾Á°¤¬¥³¡¼¥ë¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¸Î¶¿¡¦ÀÅ²¬¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ÎÂç´¿À¼¤¬¶Á¤¤¤¿¡£¡Öº¸¼Ü¹üÃ»½Ì½Ñ¸å¤ËÂÐ¤¹¤ë¹üÆâ°ÛÊª½üµî½Ñ¡×¤«¤é¤ÎÉüµ¢¤òÌÜ»Ø¤¹ºå¿À¡¦¹â¶¶¤¬½Ñ¸å½éÀèÈ¯¤·¡¢ºÇÄ¹¥¤¥Ë¥ó¥°¤È¤Ê¤ë£³²ó¤ò£²°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¤Î¹¥Åê¡£¤³¤ÎÆüºÇÂ®¤Î£±£µ£±¥¥í¤ò£³ÅÙµÏ¿¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Éü³è¤Ø¤Þ¤¿°ìÊâ¶á¤Å¤¤¤¿¡£
¡¡½é²ó¤Ï£·µå¤Ç»°¼ÔËÞÂà¡£Æó²ó¤â´í¤Ê¤²¤Ê¤¯ÍÞ¤¨¤¿¡£»°²ó¤Ï°ÂÂÇ¤ÈÌÚÏ²¤Î¼ººö¤Ç£²»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤òÇØÉé¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤âÏÂÄÔ¤ò£±µå¤ÇÆó¥´¥í¤Ë»ÅÎ±¤á¡¢Í½ÄêÄÌ¤ê¤Î£³¥¤¥Ë¥ó¥°¤Ç¥Þ¥¦¥ó¥É¤ò¹ß¤ê¤¿¡£Ê¿ÅÄ£²·³´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÌ¤Äê¡×¤Èº£¸å¤ÎÆ°¤¤ÏÉú¤»¤¿¤¬¡¢¾õÂÖ¤ËÌäÂê¤¬¤Ê¤±¤ì¤ÐÅêµå²ó¤ò½ù¡¹¤Ë¿¤Ð¤¹Í½Äê¤À¡£
¡¡¤³¤ÎÆüºÇ¤â¤µ¤¨ÅÏ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¥«¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¡£º¸ÏÓ¤Ï¡Ö¡Êº£Ç¯¡Ë¼ÂÀï¤Ç½é¤á¤ÆÅê¤²¤Æ¤ß¤Æ¡¢¤¢¤ëÄøÅÙ·×»»¤Ç¤¤ë¡£µîÇ¯¤è¤ê¤â»È¤¨¤ë¡×¤È¼ê±þ¤¨¤ò¼¨¤·¤¿¡£¼ê½Ñ¤Çº¸¼ê¼ó¤Î¥×¥ì¡¼¥È¤¬½üµî¤µ¤ì¡¢¡ÖÅê¤²¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¼Â´¶¡£¡Ö¥«¥¦¥ó¥È¥Õ¥ê¡¼¤«¤é¤Ç¤âÅê¤²¤é¤ì¤¿¡×¤È¾ìÌÌ¤Ë¤è¤é¤º»È¤¨¤ë¡ÈËâµå¡É¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿¡£
¡¡ÀÅ²¬¤Ç¤Î³®ÀûÅÐÈÄ¡£¹â¹»»þÂå¤ËÅê¤²´·¤ì¤¿¥Þ¥¦¥ó¥É¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢²û¤«¤·¤àÍ¾Íµ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡Ö¥¼¥í¤Çµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¤¤»×¤¤¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¤·¡¢Ìµ²æÌ´Ãæ¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÉ¬»à¤ÇÅê¤²È´¤¤¤¿¡£¸«¼é¤Ã¤¿Î¾¿Æ¤Ë¤â¸µµ¤¤Ê»Ñ¤ò¸«¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£ºÇÂç¤Î²¸ÊÖ¤·¤Ç¤¢¤ë£±·³¥Þ¥¦¥ó¥ÉÉüµ¢¤òÌÜ»Ø¤·¡¢ÎÏ¶¯¤¯ÏÓ¤ò¿¶¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£