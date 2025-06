Crystal Kay初のオールタイムベストアルバム『ALL TIME BEST 25th Anniversary』が6月25日にリリースとなった。全32曲を収録した25周年イヤーに贈るベスト盤より「恋におちたら(Re-recording)」のミュージックビデオが公開となった。 1999年7月、「Eternal Memories」にてデビューを飾ったのは13歳のCrystal Kay。『ALL TIME BEST 25th Anniversary』はデビュー25周年の軌跡として、Universal MusicとSony Music Labels、それぞれからリリースされた楽曲が初めてひとつのアルバムとして届けられるものだ。 収録全32曲のうち、世代を超えて愛され続ける代表曲「恋におちたら」、2001年発売の珠玉のバラード「月のない夜 道のない場所」、ライブ定番曲で今も色褪せることのない「Boyfriend -part II-」、海外からの人気も高い「ONE」といった4曲は、再録バージョンを収録。そしてこのたび、20年の時を経て再録されたナンバー「恋におちたら(Re-recording)」のミュージックビデオが公開となった。 「恋におちたら (Re-recording)」ミュージックビデオは、長年愛されてきた「恋におちたら」が持つ温かく優しい力を表現したもの。出演は、SNS総フォロワー数340万人超えのインフルエンサーの希空だ。1曲を通して、表情が明るくなっていく希空の演技や、そのラストにはCrystal Kayの夢だったという“制服”での出演が叶っているところにもご注目を。 なお、25周年特設サイトでは著名人からのお祝いコメントも公開中だ。以下に、Crystal Kayと希空の「恋におちたら(Re-recording)」ミュージックビデオに関するコメントをお届けしたい。 ◆ ◆ ◆ ▼Crystal Kayコメント「六本木ヒルズのアイコニックなスポットと展望台で、オリジナルのMusic Videoのオマージュシーンも撮影できて、2025年のCrystal Kayっぽさも撮れたので、Music Videoを見てもらうのがとっても楽しみです。そして出演してくださった希空さん、めちゃめちゃ可愛いし大人っぽい!ダンスもたくさん一緒に練習してくれて、フレッシュなエネルギーで現場を明るくしてくれました。オリジナルは20年前に出していたのですが、なんと希空さんが生まれる前の曲!!こんなに長く、たくさんの世代に聴いていただけていることも、嬉しいです」 ◆ ◆ ◆ ▼希空コメント「高校生になって、小学生の頃に聴いていた曲のMusic Videoに出演させていただくなんて、本当に夢みたいです!!Crystal Kayさんの第一印象は、綺麗で格好いい!髪の毛の色もお揃いで嬉しかったです。楽屋でもたくさん話しかけてくださって、楽しい方だなと思いました。ダンスシーンの振り付けはたくさん練習しました。横から見た時もとっても綺麗に仕上がっていると思います!」 ◆ ◆ ◆ ■<ベストアルバム『ALL TIME BEST 25th Anniversary』>2025年6月25日(水)発売配信・購入サイト:https://crystalkay.lnk.to/alltimebestPR【初回限定盤(2CD+Blu-ray+トレカ5枚セット+三方背スリーブケース)】TYCT-69353 6,900円(税込)【初回限定盤(2CD+DVD+トレカ5枚セット+三方背スリーブケース)】TYCT-69354 6,900円(税込)【通常盤(2CD)】TYCT-60248/9 3,900円(税込)※CD収録曲は初回限定盤/通常盤共通 ▼2CD:全32曲収録01 Eternal Memories02 レッツすいかどろぼう03 LOST CHILD [ORIGINAL VERSION] / 藤原 ヒロシ+大沢 伸一 feat.クリスタル・ケイ04 […]

