Stray Kids、『Hollow』が合算アルバム1位 海外アーティストで「今年度初」記録も【オリコンランキング】
8人組男性グループ・Stray Kidsの最新アルバム『Hollow』が、26日発表の最新「オリコン週間合算アルバムランキング」で週間53.0万PT（52万9918PT）を記録。自身通算6作目の1位を獲得した。また、海外アーティスト今年度最高週間ポイントを記録【※1】【※2】した。
【動画】ヒョンジン＆スンミンがワイヤーアクションに挑戦 Stray Kids「Hollow」MV
本作は、同日付「週間アルバムランキング」で、初週52.3万枚を売り上げ初登場1位、同日付「週間デジタルアルバムランキング」でも初登場1位を獲得した。CD売上枚数のポイントが大きくけん引しつつ、デジタルダウンロード、ストリーミングのポイントも積み上げ、合算アルバム1位となった。
なおオリコン週間音楽ランキングでは【※3】、「週間アルバムランキング」「週間デジタルアルバムランキング」「週
間合算アルバムランキング」の3冠となった。
週間ポイントの内訳は、CD：52.3万PT（52万3063PT）、デジタルアルバム：0.4万PT（3784PT）、ストリーミング：0.3万PT（3071PT）だった。
本作の週間ポイント53.0万PT（52万9918PT）は、2023年9月18日付で記録した『Social Path (feat. LiSA) / Super Bowl -Japanese ver.-』の50.8万PT（50万7687PT）を超え自己最高を記録となる。
なお、「オリコン週間合算アルバムランキング」での週間ポイント50万PT超えは、2025年2月3日付Snow Man『THE BEST 2020 ― 2025』、2025年6月23日付timelesz『FAM』以来、今年度3作目【※1】で、海外アーティストでは初となった。
【※1】今年度は「2024年12月23日付」よりスタート
【※2】海外アーティスト今年度最高週間売上TOP3
1位：Stray Kids『Hollow』(2025年6月30日付、52万9918PT)
2位：SEVENTEEN『HAPPY BURSTDAY』(2025年6月9日付、46万6606PT)
3位：ENHYPEN『DESIRE : UNLEASH』(2025年6月16日付、30万8787PT)
【※3】オリコン週間音楽ランキングは、合算シングル、合算アルバム、シングル、アルバム、デジタルシングル(単曲)、デジタルアルバム、ストリーミング、ミュージックDVD・BDの8ランキング
PT＝ポイント。今年度は「2024年12月23日付」よりスタート。
「週間合算アルバムランキング」は「2018年12月24日付」よりスタート。
＜クレジット：オリコン調べ（2025年6月30日付：集計期間:2025年6月16日〜6月22日＞
【動画】ヒョンジン＆スンミンがワイヤーアクションに挑戦 Stray Kids「Hollow」MV
本作は、同日付「週間アルバムランキング」で、初週52.3万枚を売り上げ初登場1位、同日付「週間デジタルアルバムランキング」でも初登場1位を獲得した。CD売上枚数のポイントが大きくけん引しつつ、デジタルダウンロード、ストリーミングのポイントも積み上げ、合算アルバム1位となった。
間合算アルバムランキング」の3冠となった。
週間ポイントの内訳は、CD：52.3万PT（52万3063PT）、デジタルアルバム：0.4万PT（3784PT）、ストリーミング：0.3万PT（3071PT）だった。
本作の週間ポイント53.0万PT（52万9918PT）は、2023年9月18日付で記録した『Social Path (feat. LiSA) / Super Bowl -Japanese ver.-』の50.8万PT（50万7687PT）を超え自己最高を記録となる。
なお、「オリコン週間合算アルバムランキング」での週間ポイント50万PT超えは、2025年2月3日付Snow Man『THE BEST 2020 ― 2025』、2025年6月23日付timelesz『FAM』以来、今年度3作目【※1】で、海外アーティストでは初となった。
【※1】今年度は「2024年12月23日付」よりスタート
【※2】海外アーティスト今年度最高週間売上TOP3
1位：Stray Kids『Hollow』(2025年6月30日付、52万9918PT)
2位：SEVENTEEN『HAPPY BURSTDAY』(2025年6月9日付、46万6606PT)
3位：ENHYPEN『DESIRE : UNLEASH』(2025年6月16日付、30万8787PT)
【※3】オリコン週間音楽ランキングは、合算シングル、合算アルバム、シングル、アルバム、デジタルシングル(単曲)、デジタルアルバム、ストリーミング、ミュージックDVD・BDの8ランキング
PT＝ポイント。今年度は「2024年12月23日付」よりスタート。
「週間合算アルバムランキング」は「2018年12月24日付」よりスタート。
＜クレジット：オリコン調べ（2025年6月30日付：集計期間:2025年6月16日〜6月22日＞