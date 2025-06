【朱羅 蒼衣 翠】 6月26日 発売 価格:28,600円

コトブキヤは、1/2スケールフィギュア「朱羅 蒼衣 翠」を6月26日に発売する。価格は28,600円。

本商品は、1/1プラモデルの約2倍の身長、体積にして約8倍の特大スケールが特徴のメガミデバイスフィギュアシリーズ第3弾。公式同人誌「メガミデバイス朱羅カスタマイズ」に掲載された「弓兵 蒼衣」をベースに、水上・水中特化として構想された黒髪のオリジナル機体「朱羅 蒼衣 翠」をフィギュア化している。

和風メカパーツを纏った朱羅 弓兵からイメージを大きく変え、クリアパーツを多用し浜辺をイメージした爽やかな常夏仕様。日焼けしたグラマラスなボディラインを際立たせるメカパーツの食い込みや、競泳水着によって抑えられた肌など、肉感のある仕上がりになっている。

また、フィギュア化に際して各部のディテールアップを追求しており、肉感表現のみならずメカ表現も楽しめる。

コトブキヤショップ限定特典「表情替えパーツ」

※限定特典は、特典付アイコンや限定特典の表記が商品ページから無くなりますと、配布終了となりますのでご注意ください。

(C) KOTOBUKIYA (C) Masaki Apsy (C) Toriwo Toriyama

