芳文社は、マンガ「mono」の5巻を6月26日に発売する。価格は1,100円。

本作は「ゆるキャン△」のあfろ氏が手掛ける4コママンガ。写真部×映画研究部な「シネフォト部」の女子高生たちを描いた作品で、4月からTVアニメが放送されている。

5巻ではVRゴーグルダイエットや山梨冬のパン祭り、座椅子の自作、車の車中泊改造といった“週末の楽しみ方”が収録されている。

また、各対象書店にて購入特典や有償特典も用意されている。

