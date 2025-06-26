¥µ¥¤¥³¥ß¤Ë¤Æ¡Ö¥ä¥¯¥¶¤Ï¥µ¥¦¥Ê¤ËÆþ¤ì¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤¬Ï¢ºÜ³«»Ï¡ªÆü¾ï¤Î¥¹¥È¥ì¥¹¤ò¥µ¥¦¥Ê¤Ç¡È¤È¤È¤Î¤¨¤ë¡É
¡Ú³ÈÂç²èÁü¤Ø¡Û
¡¡Cygames¤Ï6·î26Æü¡¢¥Þ¥ó¥¬¥¢¥×¥ê¡Ö¥µ¥¤¥³¥ß¡×¤Ë¤Æ¡¢ºî²è¡¦ÔüÂ¼¤¸ー¤¿¤íー»á¡¢¸¶ºî¡¦Áð²¼¥·¥ó¥ä»á/COMIC ROOM¤Ë¤è¤ë¥Þ¥ó¥¬¡Ö¥ä¥¯¥¶¤Ï¥µ¥¦¥Ê¤ËÆþ¤ì¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤ÎÏ¢ºÜ¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¥ä¥¯¥¶¤Ï¥µ¥¦¥Ê¤ËÆþ¤ì¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤Ï¡¢¡È¥ä¥¯¥¶¡ß¥µ¥¦¥Ê¡É¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤¿ºîÉÊ¤Ç¡¢¸µ¥ä¥¯¥¶¤Ç¸½ºß¤Ï¥«¥¿¥®¤ÎÇÛÃ£°÷¤Î¼ç¿Í¸ø¡¦¥Þ¥³¥È¤¬¡¢¥µ¥¦¥Ê¤Ç¿´¤òÍî¤ÁÃå¤±¡¢¿ÍÀ¸¤ò¤È¤È¤Î¤¨¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¡£
¢¢¡Ö¥ä¥¯¥¶¤Ï¥µ¥¦¥Ê¤ËÆþ¤ì¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤Î¥Úー¥¸¡Ú¤¢¤é¤¹¤¸¡Û
¸µ¥ä¥¯¥¶¤Î¥Þ¥³¥È¤À¤¬¡¢º£¤Ï¥«¥¿¥®¤ÎÇÛÃ£°÷¡£
¥«¥¿¥®¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤éË½ÎÏ¸·¶Ø¡£¿¦¾ì¤ÇÍýÉÔ¿Ô¤Ê°·¤¤¤ò¼õ¤±¤Æ¤âÂÑ¤¨¤ë¤Î¤ß¡Ä¡£
¥¹¥È¥ì¥¹¤¬Î¯¤Þ¤ëÆü¡¹―¤½¤¦¤À¡¢¥µ¥¦¥Ê¤Ë¹Ô¤³¤¦¡ª
¼Ò²ñ¤Î°Ç¤ËÀ¸¤¤ë¿Í´Ö¤òÉÁ¤«¤»¤¿¤é±¦¤Ë½Ð¤ë¼Ô¤Ï¤¤¤Ê¤¤Áð²¼¥·¥ó¥äÀèÀ¸¤È¡¢¤¢¤Õ¤ì¤ë¾ðÇ®¤ÈÇ÷ÎÏËþÅÀ¤Îºî²è¤ËÄêÉ¾¤¬¤¢¤ëÔüÂ¼¤¸ー¤¿¤íーÀèÀ¸¤¬½é¥¿¥Ã¥°¡ª
¥Æー¥Þ¤Ï¡È¥ä¥¯¥¶¡ß¥µ¥¦¥Ê¡É¡£¼ç¿Í¸ø¤Î¥Þ¥³¥È¤Ï¸µ¥ä¥¯¥¶¤Ê¤¬¤é¡¢º£¤Ï¥«¥¿¥®¤È¤·¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¡£ÍýÉÔ¿Ô¤ÊÆü¾ï¤Ë¥¤¥é¤Ä¤¯»þ¤Ï¡¢¥µ¥¦¥Ê¤Ç¿´¤òÍî¤ÁÃå¤±¡¢¿ÍÀ¸¤ò¤È¤È¤Î¤¨¤Æ¤¤¤¯¡£
ÆÉ¸å¡¢¤¤Ã¤È¤¢¤Ê¤¿¤â´À¤òÎ®¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë――¡ª
(C)Gtaro Okumura¡¦Shinya Kusaka / COMIC ROOM / Cygames, Inc.