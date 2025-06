SUPER BEAVERが、新曲「主人公」のミュージックビデオを公開した。 ◆「主人公」MV 本楽曲は、フジテレビ系『めざましテレビ』テーマソングに起用。、作詞作曲を担当した柳沢が視聴者のさまざまな朝を想像しながら作り上げた楽曲だ。メンバーが奏でるバンドアンサンブルに加えトランペット、サックス、トロンボーンなどの管楽器やヴァイオリン、チェロ、ヴィオラなどの弦楽器、さらにピアノサウンドを使用した、SUPER BEAVER史上最大編成の楽曲であることもポイント。 本楽曲はすでに配信がスタートしており、7月2日にはシングルリリースされることが決定している。 ◾️ニューシングル「主人公」2025年7月2日(水)リリース ・CD予約:https://SUPERBEAVER.lnk.to/Shujinko.SG・「主人公」配信中:https://SUPERBEAVER.lnk.to/Shujinko・「まなざし」配信中:https://superbeaver.lnk.to/Manazashi ○初回生産限定盤A(BD+CD)SRCL-13355〜6 6,600円(税込)[ Disc1 / CD ]1.主人公(フジテレビ系『めざましテレビ』テーマソング)2.まなざし(映画『金子差入店』主題歌) [ Disc2 / 特典Blu-ray Disc ]2024.12.04 日本武道館SUPER BEAVER 「都会のラクダ TOUR 2024 〜セイハッ!ツーツーウラウラ〜」1.ひたむき2.突破口3.証明4.美しい日5.めくばせ6.リビング7.儚くない8.your song9.2710.秘密11.奪還12.切望13.最前線14.人として15.アイラヴユー16.小さな革命17.青い春 ○初回生産限定盤B(DVD+CD)SRCL-13357〜8 6,050円(税込)[ Disc1 / 収録楽曲 ]初回生産限定盤A、通常盤と共通 [ Disc2 / 特典DVD ]初回生産限定盤Aと共通 ○通常盤(CD)SRCL-13359 1,100円(税込)初回生産限定盤A、Bと共通 ◆購入者特典・TOWER RECORDS全店(オンライン含む / 一部店舗除く):オリジナルスマホサイズステッカー・HMV全店(HMV&BOOKS Online含む/一部店舗除く):オリジナルポストカード・TSUTAYA RECORDS(一部店舗除く)※TSUTAYAオンラインショッピングは対象外:オリジナルB3ポスター・楽天ブックス:オリジナルA4クリアファイル・Amazon.co.jp:メガジャケ・セブンネットショッピング:オリジナル缶バッジ・Sony Music Shop:オリジナルマグネット・SUPER BEAVER応援店特典:オリジナル紙製コースター※特典は数に限りがありますので、無くなり次第終了となります。あらかじめご了承ください。※上記店舗以外での配布はございません。ご了承ください。※特典絵柄は追ってご案内いたします。※応援店は追ってご案内いたします。※各オンラインショップに関して、カートが公開されるまでに時間がかかる場合がございますので、予めご了承ください。※Amazon.co.jp、楽天ブックス、その他一部オンラインショップでは”特典対象商品ページ”と ”特典非対象商品ページ”がございます。ご予約の際にご希望される商品ページかをご確認いただいてからご予約いただきますよう、お願い申し上げます。 ■<SUPER BEAVER 20th Anniversary 『都会のラクダ TOUR 2026 〜 […]

The post SUPER BEAVER、『めざましテレビ』テーマソング「主人公」MV公開決定 first appeared on BARKS.