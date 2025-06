THE RAMPAGEの吉野北人が、“HOKUTO”として2ndデジタルシングル「MINE」を6月25日にリリース。ミュージックビデオもYouTubeにて公開した。 ◆「MINE」MV 2ndシングル「MINE」は、楽曲ストリーミング総再生回数1億回超の「Moshi Moshi」を手がけたNozomi Kitay & GAL DとNoah Cooperの3名による書き下ろし楽曲。 前作「オパッキャマラド!」のポップで元気な楽曲とは違う、Hip-Hop/R&Bテイストのチルなラブソングとなっている。「君みたいな子は他にいない」と好きな人への想いをストレートに歌った歌詞にも注目して欲しい。 ミュージックビデオでは、ポップでカラフルな部屋や海辺のロケーション、バイト先のダイナーなど、バリエーション豊かなシーンが展開される。監督は映像監督・アーティストのマルチクリエイターISSEI TERADAが務めた。 ◆ ◆ ◆ 【HOKUTOコメント全文】『MINE』はR&Bテイストの楽曲で、クセになるような心地よいサウンドとトップラインが魅力です。特に歌詞は、手紙のように想いを綴った心揺さぶる内容となっており、ぜひリリックにも注目して楽しんでいただけたら嬉しいです。ミュージックビデオでは、ポップでカラフルな部屋がとても印象的で、海辺のロケーションやバイト先のお店など、バリエーション豊かなシーンが登場します。可愛らしい世界観とおしゃれさが絶妙にマッチした、最高のMVになったと思いますので、たくさんご覧いただけたら嬉しいです! ◆ ◆ ◆ 2nd Digital Single「MINE」 Streaming / DLhttps://lnk.to/HOKUTO_MINE 関連リンク◆吉野北人 オフィシャルX◆吉野北人 オフィシャルInstagram◆HOKUTO TikTok◆HOKUTO YouTube

