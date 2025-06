横山歩夢がベルギー1部ヘンクに完全移籍加入！…買取オプション行使で4年契約締結

ジュピラー・プロ・リーグ(ベルギー1部)のヘンクは25日、バーミンガムからFW横山歩夢が完全移籍加入することを発表した。今冬にヘンクへ期限付き移籍加入した横山。レンタル期間は6月30日までとなっていたが、クラブが買い取りオプションを行使したことで完全移籍への移行が決定し、2029年6月30日までの4年契約を締結した。完全移籍移行に際し、ヘンクのフットボール部門責任者のディミトリ・デ・コンデ氏は、クラブ公式サイトを通じて次のようなコメントを発表している。

Ayumu Yokoyama (22) is here to stay 💪 The Japanese winger signs a permanent deal with KRC Genk until 2029, joining us from Birmingham City 🙌 #mijnploeg pic.twitter.com/h4uq71qCHZ