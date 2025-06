YONA YONA WEEKENDERSが、2025年第三弾となる新曲「I.K.T.W」を本日リリースした。さらに、メンバーとサポートミュージシャンが出演する”食欲をくすぐる”リリックビデオも公開された。 ◆YONA YONA WEEKENDERS 動画 「I.K.T.W」は、2024年自身初の海外ワンマンライブの開催地として台北を訪れたことをきっかけに制作された。心地よい晴れ空のようにからっと弾むドラム、腰を揺らすベースラインに絡む印象的なリフフレーズとボーカル磯野くんの伸びやかな歌声――「また“あの場所”に行きたい」という衝動のままに駆け抜けるサマーチューンだという。ジャケット写真には、台湾最大のビール会社TAIWAN TABACCO&LIQUORで造られるラガービール「金牌ビール(金牌台湾プレミアムビール Gold Medal)」のラベルをオマージュしたアートワークが採用されており、まさに台湾ビールのように喉越しさわやかな一曲に仕上がった。 そして本日22時には、台湾での再びのライブに向けて早る気持ちを抑えられないメンバーと仲間たちが中華料理屋で楽しそうに飲み食いしている様子を捉えたリリックビデオが公開された。円卓に座り、様々な料理に舌鼓を打ちながら金牌ビールを流し込むと、自然とあふれる笑顔――カメラがくるくると回転するにつれて食欲がくすぐられる摩訶不思議な映像になっているとのこと。美味しい料理と酒と音楽があれば、どこにいたって旅行気分になれる、そんな気持ちにさせられると同時に、観る時間によっては意に反して空腹に悩まされることになるので、要注意。 さらに、9月24日にリリースを控える最新EP『予酔いの宵』を携えた全国ツアー<YONA YONA WEEKENDERS 6th EP “YOYOI NO YOI” Release Tour>のオフィシャルチケット先行も6月29日23時59分まで実施中。9月23日の大阪・心斎橋BIGCATの初日から11月7日の沖縄・OUTPUTまで全国9カ所をめぐるツアーでYONA YONA WEEKENDERSを最新のモードを体感していただきたい。 ◾️配信シングル「I.K.T.W」 2025年6月25日(水)配信リリースhttps://jvcmusic.lnk.to/IKTW ◾️6th EP『予酔いの宵』2025年9月24日(水)リリース ◆完全生産限定盤(2CD)・品番:VIZL-2465・価格:3,300円(税込)・パッケージ仕様:紙ジャケット・CD収録内容:DISC1)6th EP『予酔いの宵』 ・・・「イケてるPOP」、「I.K.T.W」、「あたらしい旅」ほか全5曲を収録予定DISC2)ボーナス・ディスク(*タイトル未定)・・・収録内容後日発表・予約受付URL:https://www.jvcmusic.co.jp/-/Discography/A026624/VIZL-2465.html ◆先着予約特典VICTOR ONLINE STOREにて 『予酔いの宵』 (VIZL-2465) を、ご予約の方先着100名様限定で、メンバー直筆サイン入り特典をプレゼント!特典内容は後日解禁。特典の数は100点となりますので、お早めにご予約下さい!・先着特典:内容は後日解禁となります。・対象店舗:VICTOR ONLINE STORE※特典の内容・デザインは後日発表いたします。※ご好評の場合、特典数を変更することもございます。 ◾️<YONA YONA WEEKENDERS 6th EP “YOYOI NO YOI” Release Tour> 2025年9月23日(火・祝)大阪 | 心斎橋BIGCAT OPEN 17:00 / START […]

