表側と裏側では表面の特徴が異なる、地球の月。

その違いをもたらした理由に迫る研究成果を、愛媛大学の研究者らのチームが発表しました。

月の表側では“塩素”の影響が強かった可能性

【▲ NASAの木星探査機「ガリレオ」が1990年12月の地球スイングバイ時に撮影した月。向かって右が表側、左が裏側(Credit: NASA/JPL)】

月は、原始地球に火星サイズの「テイア」と呼ばれる天体が衝突したことで誕生したと考えられています。

当時の月の高温・高圧環境を模倣して実験を行った研究チームは、月の表側の地殻では裏側と比べて塩素が多く含まれている可能性を突き止めました。

この違いは、気化した塩化化合物が表側の地殻に取り込まれたことで生じたと研究チームは結論付けました。

塩素は揮発しやすく、マグマには溶け込みにくい特徴があることから、月の表側で広大な「海」を形成した火山活動や、天体衝突にともなうガスの放出に関連しているのではないかと考えられています。

また、月の裏側の地殻はこうした塩素の影響を受けておらず、より始原的な月の状態が保存されている可能性があるとされています。

アポロ計画などで採取されたサンプルは月の表側に集中していることから、月の裏側に着陸した中国の「嫦娥6号」が持ち帰ったサンプルの分析に研究チームは期待を寄せています。

関連記事 “第2の月” だった小惑星「2024 PT5」が、本当に月の破片であると判明 (2025年2月8日)中国の月探査機「嫦娥6号」が月の裏側で採取したサンプルは1935.3グラム(2024年6月29日)参考文献・出典愛媛大学 - ハロゲンが解き明かす月地殻の形成過程Jing et al. - Halogen abundance evidence for the formation and metasomatism of the primary lunar crust (Nature Communications)