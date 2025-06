これまでも何度かレアル・マドリードのトップチームで印象的なパフォーマンスは見せていたが、現在開催中のクラブワールドカップ2025で猛アピールしているのが21歳のFWゴンサロ・ガルシアだ。



キリアン・ムバッペがコンディション不良で欠場していることもあるが、新たに指揮官に就任したシャビ・アロンソはCWCで積極的にガルシアを起用している。



ガルシアもその期待に応え、グループステージ初戦のアル・ヒラル戦で貴重なゴールを記録。続くパチューカ戦でもセンターフォワードとして先発しており、スペイン『SPORT』は早くもブレイクの可能性を予感している。





33'GOAL! @realmadrid stuns in a collective play and Gonzalo García is there to get Los Blancos in the lead!



