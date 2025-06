ストレイテナーが、ホールワンマンライブ<Sad And Beautiful Symphony>の開催を発表した。 11月22日には9年ぶりのNHK大阪ホール、12月9日・10日には、5年ぶりの東京・LINE CUBE SHIBUYAでの開催となる。本公演では、ホールならではの音響と空間を最大限に活かし、ミドルテンポの名曲たちを中心に、座ってじっくり味わっていただけるような上質なステージを届ける予定だという。開催発表と同時に、チケットのFC先行受付もスタートしている。 2024年リリースしたオリジナルフルアルバム『The Ordinary Road』では、先行配信曲「COME and GO」や、連続ドラマ『ゴールデンカムイ』のエピソードエンディングテーマとしてリリースされ「Skeletonize!」が、ストレイテナーの現在地を映し出す、新たな定番曲として支持を集めているので、こちらもぜひチェックしていただきたい。 ◾️<Sad And Beautiful Symphony> 2025年11月22日(土)大阪・NHK大阪ホール[開場] 17:30 [開演] 18:30[お問い合わせ] GREENS http://www.greens-corp.co.jp/ 12月9日(火)東京・LINE CUBE SHIBUYA[開場] 17:30 [開演] 18:30[お問い合わせ] ホットスタッフ・プロモーション https://www.red-hot.ne.jp/ 12月10日(水)東京・LINE CUBE SHIBUYA[開場] 17:30 [開演] 18:30[お問い合わせ] ホットスタッフ・プロモーション https://www.red-hot.ne.jp/ チケットFC先行受付中・受付URL:https://tenamoba.jp/page/sabs_d2FbC7JY/・料金:7,500円(税込)※全指定席※未就学児入場不可 関連リンク ◆ストレイテナー オフィシャルサイト◆ストレイテナー オフィシャルX◆ストレイテナー オフィシャルInstagram◆ストレイテナー オフィシャルYouTubeチャンネル◆ストレイテナー オフィシャルTikTok

The post ストレイテナー、大阪と東京にてホールワンマンライブ開催決定 first appeared on BARKS.