Crab 蟹 Clubが、新曲「サンデータイムリーパー」をリリースした。 ◆Crab 蟹 Club 動画 今作は、現在と未来を行き来しながら愛を伝える、新感覚の超次元ラブソングとなっており、TEMPLIMEとしての活動でも知られる音楽プロデューサー・KBSNKをアレンジャーに迎えた本作は、開始2秒で衝撃を受けるこれまでにないエレクトロで挑戦的なサウンドに仕上がっているという。 また、楽曲リリースにあわせてリリックビデオも公開となった。ピンぽんぽが手掛けた今作は、近い未来からタイムリープしてきた女子高校生が印象的なタッチで描かれたアニメーション映像に仕上がっているとのことだ。 なおCrab 蟹 CLubは、7月5日に東京・渋谷WWWにてワンマンライブを開催予定。VJを導入しての演出となる予定であり、こちらもチェックしてほしい。 ◾️「サンデータイムリーパー」 配信中:https://ffm.to/sundaytimeleaper ◾️<サマーロイド - Summeroid - > 2025年7月5日(土)東京・渋谷 WWW▼チケット購入リンクhttps://t.pia.jp/pia/event/event.do?eventCd=2505536 関連リンク ◆Crab 蟹 Club オフィシャルX◆Crab 蟹 Club オフィシャルInstagram◆Crab 蟹 Club オフィシャルYouTubeチャンネル◆Crab 蟹 Club オフィシャルTikTok

