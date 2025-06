BREIMENが、6月14日に配信リリースされた最新曲「BALLOON」のミュージックビデオを、本日21時に公開した。 ◆BREIMEN 動画 今回のミュージックビデオは、「BALLOON」というタイトルに象徴される“浮遊感”と”多幸感”を大胆に視覚化した作品だという。大量の風船に囲まれた非日常的な空間を舞台にした演奏シーンや、メンバーが背中に大きな風船を背負いながら、文字通り宙に浮かんで演奏するという浮遊感溢れるシーンが展開されるとのこと。漂うようなサウンドと浮かび上がる身体の動きがリンクし、まるで音楽そのものが空中に漂っているかのような錯覚を与える演出に注目して欲しい。 さらに、ミュージックビデオの大きな見どころのひとつとして、異色の大道芸人・風船太郎の出演が挙げられる。彼の代名詞とも言える“巨大風船”を使ったパフォーマンスと、楽曲のリズムに合わせて舞う身体表現がバンドサウンドと絶妙に融合。クライマックスでは風船を破裂させる一幕も収められており、「BALLOON」が内包する繊細な感情の爆発や変化を巧みに表現している。 全編を通してポップでシュールな世界観が貫かれ、バンドの高い演奏力と独自の美学が映像演出と融合した本作は、BREIMENの音楽的魅力を新たな角度から浮かび上がらせるものとなっているという。 また、6月25日発売の『Rolling Stone Japan』最新号では、BREIMENのフロントマン・高木祥太の人気連載「赤裸々SESSIOONe」にて、風船太郎とのスペシャル対談を掲載。音楽とパフォーマンス、異なるフィールドで活躍する二人の接点がどのようにして生まれたのか、そして風船太郎がどのような人生を歩んできたのかが深く語られている。誌面は本日より全国の書店にて販売開始されている。 ◾️「BALLOON」2025年6月18日(水)0時〜配信:https://va.lnk.to/8AGbBL 関連リンク ◆BREIMEN オフィシャルサイト◆BREIMEN オフィシャルX◆BREIMEN オフィシャルInstagram◆BREIMEN オフィシャルYouTubeチャンネル

