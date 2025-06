キズが8月6日 広島LIVE VANQUISH、8月9日 長崎アストロホールにて、特別な単独公演<Peace begins with…>の開催を発表した。この公演は、単なるライブではない。その日、その場所、そのタイトル──すべてに意味が込められている。 今年で4回目を迎えるこの公演は、キズが毎年伝えてきた「届けるべきもの」を体現する特別な2日間。音楽、歌声、そして魂が交差する瞬間、彼らが描くメッセージが観客一人一人に深く届くにちがいない。そして、このライブでしか感じられないものが必ずあると断言できるだろう。 さらに、この公演は単なる音楽イベントではない。広島と長崎という二つの街が持つ深い歴史的背景を尊重し、特別な意味を込めて開催される。今なお消えない深い傷跡を残すこの2日間──その痛みとともに生きる意味を、キズの音楽とともに感じ取ってほしい。 また、キズは7月26日に大阪城音楽堂での単独公演を控え、その会場にて限定生産盤「JP:PARASITE」の販売を開始することが決定。このアイテムは、同年12月にリリースの1st LAST ALBUM『極楽より極上の雨』からの先行楽曲が収められ、キズの新たな音楽的世界観をいち早く体験できる貴重な機会となる。 「意味のある日に、意味のある場所で」── その場所に立ったとき、すべてが繋がるだろう。 <キズ 単独公演「Peace begins with…」>2025年8月6日(水) 広島 LIVE VANQUISH2025年8月9日(土) 長崎 アストロホール [開場 / 開演]広島:17:00 / 17:30長崎:16:30 / 17:00 [チケット]スタンディング 前売 ¥6,000 【ブログマガジン会員先行】TicketTown受付期間:6月25日(水)21:00〜6月30日(月)23:59入金期間:7月4日(金)12:00〜7月8日(火)23:59https://e.tickettown.site/tickets/kizu_peace_begins_with_2508 ≪キズ OFFICIAL BLOG MAGAZINE≫・来夢「人外」 https://www.co-yomi.com/lime/・reiki「空洞」 http://co-yomi.com/reiki/・ユエ「人間賛歌」 https://www.co-yomi.com/yue/・きょうのすけ「ボク☆参上!」 https://www.co-yomi.com/kyonosuke/※各申込受付期間内にブログマガジン会員登録が完了し、サイトにログイン可能な方がお申し込みいただけます。 [問い合わせ]広島:キャンディープロモーション広島 082-219-8334長崎:グリーンミュージック 092-775-2233 <キズ単独公演 「JP:PARASITE OSAKA」>2025年7月26日(土) 大阪城音楽堂開場 17:00 / 開演 18:00https://ki-zu.com/schedule/7309/ 【一般先行】受付期間:〜6/26(木)23:59までイープラスhttps://eplus.jp/kizu-jpparasiteosaka/ローソンチケットhttps://l-tike.com/kizu-jpparasiteosaka/チケットぴあhttps://w.pia.jp/t/kizu-jpparasiteosaka/TicketTownhttps://e.tickettown.site/tickets/kizu_jp_parasite_osaka 1st LAST ALBUM『極楽より極上の雨』2025年12月10日(水)RELEASEhttps://ki-zu.com/discography/ 関連リンク◆キズ オフィシャルサイト◆キズ オフィシャルX◆キズ オフィシャルYouTube

The post キズ、8月に広島・長崎で単独公演開催。意味のある瞬間を共に── first appeared on BARKS.