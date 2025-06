SIRUPが、新曲「UNDERCOVER feat. Ayumu Imazu」を6月25日に配信リリース。ミュージックビデオも公開された。 ◆「UNDERCOVER feat. Ayumu Imazu」MV 今作「UNDERCOVER feat. Ayumu Imazu」は、2024年にリリースした「Obsessed」が韓国をはじめとするアジア各国でバイラルヒットを記録し、Z世代を代表するグローバルアーティストとして注目を集めるAyumu Imazuとのコラボ楽曲。 プライベートでも仲の良い2人による初のコラボレーションが、2025年ついに実現した。サウンドプロデュースは、前作「RENDEZVOUS feat. hard life」に続き、オーストラリア出身のTaka Perryが担当。 SNS社会における“表の顔”と“裏の顔”を行き来する現代の在り方をテーマに、SIRUPとAyumu Imazuのスムースなボーカルが交差する。洗練されたビートと滑らかなグルーヴが際立つ、スタイリッシュなR&Bダンストラックに仕上がっている。 ミュージックビデオには、コラボ相手のAyumu Imazuも出演。監督は、多くのアーティストのMVやCMを手がける映像ディレクター・鴨下大輝。さらに、映画「キングダム」「るろうに剣心 最終章」でスタントパフォーマーを務め、主演作「ベイビーわるきゅーれ」でも注目を集めた俳優・伊澤彩織も出演。豪華キャストが集結した映像作品となっている。 映像はストーリー仕立てで、SNSによって乖離した“オンラインの自分”と“オフラインの自分”が、同じ顔を持つ別人として描かれる。“自己対立”をテーマに、葛藤や苦悩といった感情が映し出されていく。伊澤彩織によるアクション、そしてAyumu Imazuが振付を手がけたSIRUP×Ayumu Imazuのダンスシーンも見逃せない。 なお、SIRUPは約4年半ぶりとなる3rdアルバム『OWARI DIARY』を9月3日にリリース。9月14日にはデビュー8周年記念ライブ<8th Anniversary Live “DIARY”>も開催。 現在、全国ツアー<NEXT LIFE TOUR 2025>が開催中であり、既に東京公演はソールドアウトとなっているが、U-NEXTにて独占生ライブ配信も決定し当日の模様も見ることができる。 SIRUP「UNDERCOVER feat. Ayumu Imazu」2025.06.25 Release水橋保寿堂製薬「トーンアップUV 薬用メラプロテクト」CMソングlink:https://asab.lnk.to/UNDERCOVER 『OWARI DIARY』発売日: 2025年9月3日(水)予約リンク:https://asab.lnk.to/SIRUP_OWARIDIARY [CD+Blu-ray] 初回生産限定盤(特殊仕様)品番:RZCB-87181/B価格:¥8,800(税込) [CD] 初回生産限定盤(紙ジャケット仕様)品番:RZCB-87182価格:¥3,630(税込) ※Blu-rayには6月5日に行われる「NEXT LIFE TOUR 2025」@ KT Zepp Yokohamaの公演の模様を収録予定 […]

