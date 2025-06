ハク。が8月9日、心斎橋Music Club JANUSにて自主企画イベント<ハク。の日>を開催する。同イベントのゲストとしてドミコの出演が決定した。 <ハク。の日>は、メンバーが共演したいアーティストをゲストに招いて行われる毎年恒例の対バンイベントであり、昨年はMONO NO AWAREが出演した。ドミコの出演はハク。メンバーが共演を熱望し、オファーしたところ快諾を得て実現するものだ。チケットの一般発売は6月28日10時より。 ■<ハク。Presents「ハク。の日」>2025年8月9日(土) 大阪・心斎橋Music Club JANUSopen18:30 / start19:00出演:ハク。/ドミコ▼チケット\3,500一般発売:6月28日(土)10:00〜https://eplus.jp/haku/ 関連リンク ◆ハク。オフィシャルサイト◆ハク。オフィシャルX◆ハク。オフィシャルInstagram◆ハク。オフィシャルTikTok◆ハク。オフィシャルYouTubeチャンネル

The post ハク。自主企画<ハク。の日>のゲストにドミコ first appeared on BARKS.