ＮＹ市場 この後のイベント
21:30
チェコ中銀政策金利（6月）
予想 3.5% 前回 3.5%
23:00
米新築住宅販売件数（5月）23:00
予想 70.0万件 前回 74.3万件
予想 -6.5% 前回 10.9%（前月比)
パウエルFRB議長、米上院銀行委員会で金融政策に関する半期に一度の議会証言
23:30
米週間石油在庫統計
時刻未定
米住宅建築許可件数（確報値）（5月）
予想 139.3万件 前回 139.3万件
予想 -2.0% 前回 -2.0%（前月比)
26日
0:30
米2年変動利付債（FRN）入札（280億ドル）
2:00
米5年債入札（700億ドル）
NATO首脳会議（蘭ハーグ、～25日）トランプ米大統領とゼレンスキー大統領が会談
※予定は変更されることがあります。
チェコ中銀政策金利（6月）
予想 3.5% 前回 3.5%
23:00
米新築住宅販売件数（5月）23:00
予想 70.0万件 前回 74.3万件
予想 -6.5% 前回 10.9%（前月比)
パウエルFRB議長、米上院銀行委員会で金融政策に関する半期に一度の議会証言
23:30
米週間石油在庫統計
時刻未定
米住宅建築許可件数（確報値）（5月）
予想 139.3万件 前回 139.3万件
予想 -2.0% 前回 -2.0%（前月比)
26日
0:30
米2年変動利付債（FRN）入札（280億ドル）
2:00
米5年債入札（700億ドル）
NATO首脳会議（蘭ハーグ、～25日）トランプ米大統領とゼレンスキー大統領が会談
※予定は変更されることがあります。