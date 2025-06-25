21:30
チェコ中銀政策金利（6月）
予想　3.5%　前回　3.5%

23:00　
米新築住宅販売件数（5月）23:00　
予想　70.0万件　前回　74.3万件
予想　-6.5%　前回　10.9%（前月比)

パウエルFRB議長、米上院銀行委員会で金融政策に関する半期に一度の議会証言

23:30　
米週間石油在庫統計

時刻未定
米住宅建築許可件数（確報値）（5月）
予想　139.3万件　前回　139.3万件
予想　-2.0%　前回　-2.0%（前月比)

26日
0:30　
米2年変動利付債（FRN）入札（280億ドル）

2:00　
米5年債入札（700億ドル）


NATO首脳会議（蘭ハーグ、～25日）トランプ米大統領とゼレンスキー大統領が会談


※予定は変更されることがあります。