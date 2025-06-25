ＮＹ市場 この後のイベント ＮＹ市場 この後のイベント

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21:30

チェコ中銀政策金利（6月）

予想 3.5% 前回 3.5%



23:00

米新築住宅販売件数（5月）23:00

予想 70.0万件 前回 74.3万件

予想 -6.5% 前回 10.9%（前月比)



パウエルFRB議長、米上院銀行委員会で金融政策に関する半期に一度の議会証言



23:30

米週間石油在庫統計



時刻未定

米住宅建築許可件数（確報値）（5月）

予想 139.3万件 前回 139.3万件

予想 -2.0% 前回 -2.0%（前月比)



26日

0:30

米2年変動利付債（FRN）入札（280億ドル）



2:00

米5年債入札（700億ドル）





NATO首脳会議（蘭ハーグ、～25日）トランプ米大統領とゼレンスキー大統領が会談





※予定は変更されることがあります。

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