¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡¦À¶¿å¼ÒÄ¹¡¡¼Ò°÷¤ÎÁê¼¡¤°àÅÒÇîÉÔ¾Í»öá¤Ë¼Õºá¤ÈÅÜ¤ê¡ÖÉ¬Í×¤Ç¤¢¤ì¤Ð¸·Àµ¤Ê½èÊ¬¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î¿Æ²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ë¥Õ¥¸¡¦¥á¥Ç¥£¥¢¡¦¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡Ê¥Õ¥¸£È£Ä¡Ë¤ª¤è¤Ó¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¼ÒÄ¹¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿À¶¿å¸¼£»á¤¬£²£µÆü¡¢¥Õ¥¸£È£Ä³ô¼çÁí²ñ¤È¼èÄùÌò²ñ¸å¤ËÊóÆ»¿Ø¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¡£
¡¡¥Õ¥¸¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¡¢³ô¼çÁí²ñÄ¾Á°¤Î£²£³Æü¤Ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥«¥¸¥Î¤Ç¤Î¾ï½¬ÅªÅÒÇî¤Îµ¿¤¤¤Ç¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£À©ºîÉô´ë²èÃ´ÅöÉôÄ¹¤ÎÎëÌÚÁ±µ®ÍÆµ¿¼Ô¡Ê£´£´¡Ë¤¬·Ù»ëÄ£¤ËÂáÊá¡¢£²£´Æü¤Ë¤Ï»³ËÜ¸ÂÀ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ê£²£·¡Ë¤¬ÅÒÇîÍÆµ¿¤Ç½ñÎàÁ÷¸¡¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡À¶¿å¼ÒÄ¹¤Ï¥Õ¥¸¥Æ¥ì¼Ò°÷¤ÎÁê¼¡¤°ÉÔ¾Í»ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÂáÊá¼Ô¤ò½Ð¤·¤¿¤³¤È¤ò»ä¤È¤â¤É¤â½Å¤¯¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¼Õºá¤·¤¿¡£
¡¡¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥«¥¸¥ÎÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢£´·î¡Á£µ·î¤Ë¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹ÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÁ´¼Ò°÷¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¤¿·ë²Ì¡¢È¯³Ð¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡À¶¿å¼ÒÄ¹¤Ï·Ù»ëÄ£¤Ë¼ÂÂÖÇÄ°®¤ò°Ñ¤Í¤¿¤È¤¤¤¤¡¢¡Ö¿·¤¿¤Ê»ö¼Â¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£Åö³º¼Ò°÷¤Îº£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö·Ù»ëÄ£¤ÎÁÜºº¤ËÁ´ÌÌ¶¨ÎÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£É¬Í×¤Ç¤¢¤ì¤Ð¸·Àµ¤Ê½èÊ¬¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£·Á¤È¤·¤Æ¸«¤»¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ç¡¢¼ÒÆâ¤Î°Õ¼±¤âÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£