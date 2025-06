「ヴィヴィアン・ウエストウッド」ラフォーレ原宿店がリニューアル、限定ウェア＆ハートライターも

ヴィヴィアン・ウエストウッド レッドレーベル(Vivienne Westwood RED LABEL) ラフォーレ原宿店が、「ヴィヴィアン・ウエストウッド レッドアンドマン」として2025年7月5日(土)にリニューアルオープン。

ヴィヴィアン・ウエストウッド3つのラインを展開する複合型ショップ

新たに生まれ変わるラフォーレ原宿店は、本国ロンドンのヴィヴィアン・ウエストウッドチームが、日本のためだけに手掛ける3つのライン「ヴィヴィアン・ウエストウッド」、「ヴィヴィアン・ウエストウッド マン」、2025年3月に誕生したユニセックスライン「ヴィヴィアン・ウエストウッド レッドアンドマン」を含む複合型ショップ。コンクリートと赤いラッカー仕上げの波板を使用したファサードを目印に、メンズ、ウィメンズ、ユニセックスのウェアやアクセサリーを豊富に取り揃える。

限定ウェアも豊富

リニューアルオープンを記念して、限定ウェアコレクションもお目見え。アイコニックな「オーブ(ORB)」モチーフや、大胆なハートが目を惹くチェックシャツ、プレイフルな刺繍を施したシャツなどがラインナップする。

先行発売のハートライターも

また、ヴィヴィアン・ウエストウッドで人気のハートライターは、全国発売に先駆けて登場。シルバーに赤がアクセントの、「オーブ」モチーフを描いたデザインに仕上げた。

オープン記念のティースタンドが限定オープン

さらに、7月5日(土)・6日(日)の2日間限定で、ラフォーレ原宿店のエントランス前広場にオリジナルティースタンドが出店。2025年秋冬コレクションのキープリント「ザ ビッグ ワン(THE BIG ONE)」でラッピングしたティースタンドにて、ショッピング前後の息抜きにオリジナルドリンクを味わってみて。

【詳細】

ヴィヴィアン・ウエストウッド レッドアンドマン

リニューアルオープン日:2025年7月5日(土)

場所:東京都渋谷区神宮前1-11-6 ラフォーレ原宿

<アイテム例>

・THE BIG ONE SWEATSHIRT 52,800円※店頭にてプレオーダー

・THE BIG ONE FELPA TROUSER 50,600円※店頭にてプレオーダー

・THE BIG ONE SLASH DRESS 83,600円※店頭にてプレオーダー

・CHECK MIXED CUT SLEEVE SHIRTS 69,300円※ラフォーレ原宿店限定

・CHECK MIXED WIDE PANTS 69,300円※ラフォーレ原宿店限定

・EMBROIDERIES CROPPED FRILL SHIRTS 55,000円※ラフォーレ原宿店限定

・HEART LIGHTER 22,000円※先行発売



■オープニングイベント

開催場所:ヴィヴィアン・ウエストウッド レッドアンドマン ラフォーレ原宿店 エントランス前広場

開催期間:7月5日(土)・6日(日) 11:00〜20:00

