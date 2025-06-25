¥Õ¥¸À¶¿å¼ÒÄ¹¡¢Ä¾¶á¤ÎCM¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¾õ¶·ÌÀ¤«¤¹¡Ö¤Þ¤ÀÌá¤êÊý¤ÏÃÙ¤¤¡££±Æü¤Ç¤âÁá¤¤¿®Íê²óÉü¤ËÅØ¤á¤¿¤¤¡×
¥Õ¥¸¡¦¥á¥Ç¥£¥¢¡¦¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡ÊFMH¡Ë¤ª¤è¤Ó¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î¼ÒÄ¹¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿À¶¿å¸¼£»á¤¬25Æü¡¢ÅÔÆâ¤ÇÆ±Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿FMH¤Î³ô¼çÁí²ñ¤È¼èÄùÌò²ñ¸å¤ËÊóÆ»¿Ø¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¡¢Ä¾¶á¤ÎCM¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¾õ¶·¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
6·î23Æü»þÅÀ¤Ç25Ç¯4¡Á6·î¤Ï170¼Ò¤ÎCM·ÀÌó¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£ºòÇ¯Æ±´ü¤Ï610¼Ò¤¢¤ê¡¢Á°Ç¯Èæ28¡ó¡£¤Þ¤¿¡¢º£Ç¯1¡Á3·î¤Ï101¼Ò¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¡¢¤³¤Á¤é¤ÏÁ°Ç¯Èæ14¡ó¡£¤³¤³¿ô¥«·î¤ÇÌó2ÇÜ¤ËÁý¤¨¤¿·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£½ù¡¹¤Ë¿ô»ú¤Ï¾å¸þ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢À¶¿å¼ÒÄ¹¤Ï¡Ö¤Þ¤ÀÌá¤êÊý¤ÏÃÙ¤¤¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¤Ç¤âCM¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼ÍÍ¤Ë¤Ï´¶¼Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£²þ³×¥×¥é¥ó¤ò¤µ¤é¤Ë¶¯¤¯¿ä¿Ê¤·¤Æ1Æü¤Ç¤âÁá¤¤¿®Íê²óÉü¤ËÅØ¤á¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¤Þ¤¿¡¢ÌÜÉ¸ÃÍ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¸«ÄÌ¤¹¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤Ä¤Ä¡Ö¤½¤ÎÃæ¤Ç´õË¾¤ò¸À¤¨¤Ð10·î°Ê¹ß¤Î²¼´ü¤ÏÎãÇ¯ÄÌ¤ê¤Î100¡ó¤Ë¶á¤Å¤±¤ë¤Þ¤Ç²óÉü¤Ç¤¤¿¤é¤È¤Æ¤â¤¦¤ì¤·¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ë¸þ¤±¤ÆÅØÎÏ¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¤·¤¿¡£
º£²ó¤Î³ô¼çÁí²ñ¤Ç¤ÏÃæµïÀµ¹»á¤È¸µ¶É°÷¤Ç¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤À¤Ã¤¿½÷À¤È¤Î´Ö¤Çµ¯¤¤¿À²Ã³²ÌäÂê¤ò¤á¤°¤ë°ìÏ¢¤ÎÂÐ±þ¤Ê¤É¤ËÃ¼¤òÈ¯¤·¡¢È´ËÜÅª²þ³×°Æ¤Ê¤É¤âÄó°Æ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢²ñ¼ÒÂ¦¤¬Äó°Æ¤·¤¿À¶¿å¼ÒÄ¹¤ä¡¢¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Þ¡¼¥È¸µ¼ÒÄ¹¤Îß·ÅÄµ®»Ê»á¤é¼èÄùÌò11¿ÍÁ´°÷¤¬ÅêÉ¼¤ÎËö¡¢Áª½Ð¤µ¤ì¤ë·ë²Ì¤Ë¡£¡ÖÊª¸À¤¦³ô¼ç¡×¤È¤·¤Æ³«ºÅÁ°¤«¤é¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê°Õ¸«¤ò¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤¿ÊÆÅê»ñ¥Õ¥¡¥ó¥É¡¢¥À¥ë¥È¥ó¡¦¥¤¥ó¥Ù¥¹¥È¥á¥ó¥Ä¤¬Äó°Æ¤·¤¿¸õÊä¼Ô¤Ï12¿ÍÁ´°÷¤¬ÈÝ·è¤µ¤ì¤¿¡£