ずんだもんが、メジャーデビューEP『DANCE THROUGH THE WORLD』を本日配信リリースした。併せて、リード曲「セーワ?」のMVを公開した。 ◆ずんだもん 動画 2024年12月、ビクターエンタテインメントよりメジャーデビューを果たした、東北発のキャラクター・ずんだもん。“ずんだもん世界化計画”の名のもと、2025年1月にはデビューライブ<ZUNDAMON Major Debut Online-Live “PaRTi! - Daybreak-”>をオンラインにて無料配信し、多くのファンから注目を集めた。 本作は、リード曲「セーワ?」をはじめとするオリジナル4曲に加え、ボーナストラックとしてwowakaによる名曲「ワールズエンド・ダンスホール」のカバーを収録した、全5曲のミニアルバムが完成したという。キュートでパワフル、ときにキッチュでセンチメンタル、閉塞感と希望が交錯するこの世界を、“ずんせか”ならではのフロウとステップで、ずんだもんが痛快に踊りつくしているとのこと。 ■EP『DANCE THROUGH THE WORLD』2025年6月25日(水)配信特設サイト:https://www.zunseka.com/ZUNDAMON/DTTW/ ◆収録内容シェケンシェソンシャセーワ?ラブリー・クエッショニズムDaybreak [BONUS TRACK]ワールズエンド・ダンスホール 関連リンク ◆東北ずん子・ずんだもんプロジェクト公式ホームページ◆「ずんだもん世界化計画」YouTubeチャンネル ◆「ずんだもん世界化計画」X◆「ずんだもん世界化計画」TikTok

