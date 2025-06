SPYAIR・UZが、ソロシングル「Fly Higher」を本日デジタルリリースした。 2023年2月に「Take My Wish」でソロデビュー後、これまでに全5曲を発表、今作は約1年半ぶりのソロ第6弾作品となる。 ループする美しくも鋭いエレクトリックピアノの高速フレーズは、スマートフォンの画面に映し出されては消えていく、情報の洪水を思わせる。そして、ディストーションを効かせたギターリフ、高音で切り込んでくるエッジーなギター、ロー感をブーストした4つ打ちのバスドラム、タフなラップ、抜け感のある歌は、気怠く重くのしかかる日常とそこで足掻き、澄んだ空を見上げて高く飛ぼうとする姿と重なる。 「Fly Higher」に組み込まれたこの“準備はできているか?”という自身への問いの答えはこの新曲が、2023年にソロで発表した5曲より、鋭利だという事実に表れているという。 そして、「Fly Higher」は再始動の第1弾のアクションとのことで、2025年、40歳の節目を生きるUZの活動、発する音楽に期待してほしい。 ◾️ニューシングル「Fly Higher」2025年6月25日(水)リリース配信ストア:https://smar.lnk.to/TAAXz4 関連リンク ◆UZ オフィシャルサイト◆UZ オフィシャルX

The post SPYAIR・UZ、ニューシングル「Fly Higher」本日デジタルリリース first appeared on BARKS.