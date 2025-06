Cody・Lee(李)が、5月に開催した自身初の日比谷公園大音楽堂ワンマンライブ初披露した新曲「ダンスする惑星」の本日リリースに合わせ、ミュージックビデオを公開した。 ◆Cody・Lee(李) 動画 「ダンスする惑星」は、9月10日にリリースされるEP『SILVER』からの先行シングル。Cody・Lee(李)とは2度目のタッグとなるオカダワタルが監督を務めた、昼夜のコントラストが印象的なミュージックビデオに仕上がっているという。 9月10日に同時発売されるBlu-ray『Cody・Lee(李) Live at 日比谷野音』には、「ダンスする惑星」の初パフォーマンスも収録。また本日は、この2作品についての店舗特典などの詳細も発表された。さらに、高橋響(Vo, G)のデザインによるワンマンライブツアー<Cody・Lee(李) SUPER GALAXY TOUR>のキービジュアルも公開され、チケット先行受付もスタートした。 ■EP『SILVER』2025年9月10日(水)発売 完全生産限定盤(CD+Blu-ray)KSCL-3603〜4 \4,800(税込) ◆店舗別特典・TOWER RECORDS全店(オンライン含む/一部店舗除く)/ランダムトレーディングカード・Amazon.co.jp/メガジャケ・セブンネットショッピング/オリジナルギターピック・楽天ブックス/オリジナル缶バッジ・応援店/オリジナルステッカーhttps://kmu.lnk.to/svep ■Live Blu-ray『Cody・Lee(李) Live at 日比谷野音』2025年9月10日(水)発売 完全生産限定盤 KSXL-356 \8,800(税込) ◆店舗別特典・TOWER RECORDS全店(オンライン含む/一部店舗除く)/オリジナルポストカード(3枚)・Amazon.co.jp/オリジナルビジュアルシート(3枚)・セブンネットショッピング/オリジナルポストカード(3枚)・楽天ブックス/オリジナルポストカード(3枚)・応援店/オリジナルステッカーhttps://kmu.lnk.to/yaon ■<Cody・Lee(李) SUPER GALAXY TOUR> 2025年9月23日(火・祝)東京・Zepp Shinjuku10月4日(土)郡山・Hip Shot Japan10月5日(日)水戸・LIGHT HOUSE10月13日(月・祝)京都・磔磔10月18日(土)札幌・cube garden10月19日(日)旭川・CASINO DRIVE10月26日(日)松本・LIVE HOUSE ALECX11月8日(土)名古屋・THE BOTTOM LINE11月9日(日)金沢・AZ11月15日(土)高知・X-pt.11月16日(日)心斎橋・BIGCAT11月27日(木)広島・Live Space Reed11月29日(土)福岡・DRUM LOGOS※チケット代:4,500円(税込/1Drink別) ■<Cody・Lee(李) Live at 花巻市文化会館> 2025年12月6日(土)岩手・花巻市文化会館※チケット代:5,000円(税込)共にチケット先行受付期間:6月25日(水)00:00〜7月6日(日)23:59チケット先行受付URL:https://eplus.jp/codylee/

The post Cody・Lee(李)、日比谷野音で初披露した新曲「ダンスする惑星」MV公開 first appeared on BARKS.