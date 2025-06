PompadollSが、2作目となる6曲入りEP『Fantasism』を本日配信リリースした。 新EP『Fantasism』は、ギターロックとピアノが混ざり合う童話「赤ずきん」を元にした新曲「赤ずきんはエンドロールの夢を見るか?」から始まる、童話×ロックに向き合った作品だという。3カ月連続リリースを経てサウンドの幅を広げた「ロールシャッハの数奇な夢」、「窮鼠、猫を噛む」、「海底孤城」でロックサウンドを聴かせたかと思えば、新曲「ラブソング」ではクリーンサウンドを基調とし、他の曲とは違うダンサブルなグルーヴを感じる。6曲目「まえがき」は初の童話モチーフでない詞だが、童話を元に歌うPompadollS自体を再定義するようなエモーショナルな一曲となっているとのこと。 ◆ ◆ ◆ ◾️五十嵐五十(Vo, G)コメント私たちの成長を見せられる一枚になったと思います。 歌詞もアレンジも、自分たちのできること・やりたいことをとにかく詰め込んだ1st EPから、それらに客観性を含ませて芸術に少し近づけることができたと感じています。 成長したこの一枚から、どのようにこのバンドが派生していくか、進化していくか、楽しみにしていてください。 ◆ ◆ ◆ なおPompadollSは、初の海外ワンマンである韓国・ソウル公演や、大型フェスへの出演も決定している。 ■EP『Fantasism』2025年6月25日(水)リリース配信URL:PompadollS.lnk.to/Fantasism ◾️ライブ出演情報 2025年8月1日(金)東京・下北沢シャングリラ<PompadollS 2nd ONE MAN LIVE “道標”>※ソールドアウト 2025年7月19日(土)大阪・万博記念公園ジャイガ特設会場<GIGANTIC MUSIC FESTIVAL 2025>チケット:https://giga-osaka.com/ticket/ ▶︎韓国ワンマン公演<PompadollS One Man Live in SEOUL>2025年9月28日(日)7P.M. Seoul Roling Hallチケット:Coming Soon… 関連リンク ◆PompadollS オフィシャルサイト◆PompadollS オフィシャルX◆PompadollS オフィシャルInstagram◆PompadollS オフィシャルTikTok

