東京スカパラダイスオーケストラが、メンズヘアケアブランド『MARO17』新CMテーマソングに決定した。 前回に引き続きスカパラの楽曲が起用され、今回で3回目の担当となった。今作『MARO17』の新CMは、これまでに「泡沫 feat.TETSU」、「まだ、あきらめてないだろ?」が人気を博し、アニメーションスタジオMAPPAが制作を担当したシリーズ。その続編が近日中に公開されるとのことで、今回はどんなドラマが待ち受けているのか、続報を楽しみに待っていてほしい。 そして、今回のCMテーマソングはスカパラが、2022年に始めた新たなプロジェクト“VS.シリーズ”の楽曲として制作され、新曲は6月30日にデジタルリリースされることが明らかになった。現時点では、タイトル「クローズド・アーカイヴ」のみが明かされている。スカパラのSNSではVS.相手のイメージが膨らむ映像がUPされており、気になる“VS.シリーズ”第3弾のコラボアーティストは6月29日21時に解禁するとのこと。 なお、Apple Music・Spotifyで配信予約ができるので、合わせてチェックしてほしい。 ◾️VS.シリーズ 第3弾配信日:2025年6月30日(月) 東京スカパラダイスオーケストラ「クローズド・アーカイヴ」Pre-add / Pre-save:https://tokyoska.lnk.to/RestrictedArchive 関連リンク ◆MARO17 オフィシャルサイト

The post スカパラ、メンズヘアケアブランド『MARO17』新CMテーマソングに決定。“VS.シリーズ”のコラボアーティストの発表日決定も first appeared on BARKS.